THG แจง"ก.ล.ต."กล่าวโทษ14 ราย ยันไม่กระทบธุรกิจ

"ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ หลัง ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิด 14 ราย กรณีสร้างราคาและปริมาณซื้อขายหุ้น ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน พร้อมย้ำบุคคลที่ถูกพาดพิงไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้รับทราบประกาศข่าวของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฉบับที่ 388/2568 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 กล่าวโทษผู้กระทําความผิด 14 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
กรณีสร้างราคาและ/หรือปริมาณการซื้อขายหุ้น บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (THG) พร้อมทั้งรายงานการดําเนินการต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีชื่อ นางจารุวรรณ วนาสิน กรรมการบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวโยง รวมอยู่ด้วย ซึ่งบริษัทจะพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ และนโยบายของบริษัท โดยปัจจุบัน นางจารุวรรณ วนาสิน และบุคคลที่เกี่ยวโยง ไม่ได้เป็นกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจบริษัทว่าจะยังคงดําเนินธุรกิจและปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนต่อไป