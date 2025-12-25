นครชัยแอร์ผนึก NEX ชิงดีลรถเมล์ไฟฟ้า ขสมก. มูลค่า 1.5 หมื่นล.

นครชัยแอร์ ยื่นประมูลโครงการผลิตและประกอบรถไฟฟ้าขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผ่านระบบ e-bidding ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ประกาศหากชนะประมูลจะมอบหมายให้ " เน็กซ์ พอยท์ หรือNEX " ผลิตและประกอบรถไฟฟ้ารายเดียว
นายนพดล นิ่มพัชราวุธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, CEO บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ NEX ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะความพร้อมด้านการผลิต ประกอบ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA หากเราชนะการประมูล เราจะให้บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและประกอบรถไฟฟ้ารายเดียวสำหรับโครงการนี้”
NEX และกลุ่ม EA มีความพร้อมด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการพลังงาน ไปจนถึงบริการสถานีชาร์จไฟฟ้า ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งมิติการเดินรถ การบำรุงรักษา และความต่อเนื่องของการให้บริการในระยะยาว
ด้านนายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ระบุว่า “ขอบคุณทาง นครชัยแอร์ ที่เห็นศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐาน ที่มีกับกลุ่มบริษัท EA และ NEX โดยการเป็นผู้ผลิตและประกอบรถไฟฟ้ารายเดียวจะช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุน และคุณภาพได้ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันประมูลครั้งนี้”
โครงการผลิตและประกอบรถไฟฟ้าของ ขสมก. ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูประบบรถโดยสารในกรุงเทพมหานคร โดย ขสมก. มีแผนเปลี่ยนรถเมล์ทั้งหมดเป็นรถโดยสารไฟฟ้าผ่านสัญญาเช่าใช้รถระยะเวลา 7 ปี จำนวนรวม 1,520 คัน เพื่อทดแทนรถเก่า ยกระดับคุณภาพบริการ ลดต้นทุนการดำเนินงานระยะยาว และสนับสนุนระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการมีมูลค่ารวม 15,355 ล้านบาท