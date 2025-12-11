ลุ้นหุ้น EA - NEX ดี๊ด๊า รับอานิสงส์ จ่อชนะประมูลเช่ารถเมล์ EV ขสมก.1,520 คัน

ซีจีเอสไอ คาดแรงซื้อเก็งกำไรเข้า EA - NEX หลัง ขสมก. ประกาศเปิดยื่นประมูลเช่ารถเมล์ EV 1,520 คัน มูลค่าราว 1.5 หมื่นลบ. ภายใน 23 ธ.ค.นี้ ประเมินมีโอกาสเป็นผู้ชนะการประมูลรอบนี้ คาดว่าจะมีแรงเก็งกำไรก่อนวันยื่นประมูลประมา 1 สัปดาห์ หรือช่วงอาทิตย์หน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวปไซด์ ขสมก.ได้ประกาศประกวดราคา โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน 1,520 คัน กำหนดราคากลางไว้ที่ 15,326,737,242 บาท ซึ่งครอบคลุมทั้งการเช่ารถเมล์ การซ่อมบำรุง การจัดหาระบบอัดประจุไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญา 7 ปี โดยกำหนดวันเสนอราคา E-Bidding ในวันที่ 23 ธ.ค.68 ใช้เกณฑ์ตัดสินจาก "ราคารวมต่ำสุด" เป็นหลัก หลังจากที่มีการประกาศร่าง TOR ให้สาธารณชนวิจารณ์ไปแล้ว 3 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พ.ย.68
ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องส่งมอบรถและติดตั้งตู้ชาร์จไฟตามงวดที่กำหนด (คาดว่าภายในปี 70) ดังนี้
- งวดที่ 1 รถจำนวน 500 คัน และหัวจ่าย 144 หัว ภายใน 300 วัน
- งวดที่ 2 รถอีกจำนวน 500 คัน และหัวจ่ายอีก 144 หัว ภายใน 330 วัน
- งวดที่ 3 รถอีกจำนวน 520 คัน และหัวจ่ายอีก 146 หัว ภายใน 360 วัน
ทั้งนี้ ขสมก. กำหนดคุณสมบัติผู้เข้ร่วมประกวดราคา ต้องเป็นผู้มีผลงานการให้เช่า / เช่าพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์หรือรถโดยสาร วงเงินไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อสัญญา เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น หรือ เป็นผู้มีรายได้จากการหา หรือเช่าพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์หรือรถโดยสาร หรือประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ในปีใดปีหนึ่งภายใน 5 ปีล่าสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยอ้างอิงเอกสารที่ยื่นกับกรมสรรพากร
CGSI คาด EA-NEX ลุ้นชนะประมูล รถเมล์ EV ขสมก. มูลค่า 1.5 หมื่นลบ.
นายกรรณ์ หทัยศรัทธา หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI เปิดเผยว่า กรณีที่ขสมก.จะเปิดให้ยื่นประมูลรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน 1,520 คัน ที่ราคากลาง 1.53 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมทั้งการเช่ารถเมล์ การซ่อมบำรุง และการจัดหาระบบอัดประจุไฟฟ้า อายุสัญญา 7 ปี โดยกำหนดวันเสนอราคา E-Bidding ในวันที่ 23 ธ.ค.68 เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA และ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX
โดยเบื้องต้นคาดว่ามีโอกาสสูงที่ EA หรือ NEX น่าจะเข้าร่วมการยื่นประมูลและคาดว่ามีโอกาสเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีแผนรับรู้รายได้และกระแสเงินสดของบริษัทปรับตัวดีขึ้น เพราะโครงการดังกล่าวแบ่งการส่งมอบรถเป็น 3 งวด ขณะที่ราคาหุ้นทั้ง 2 บริษัท คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเก็งกำไรเกิดขึ้นช่วงก่อนวันยื่นประมูลราว 1 สัปดาห์ หรือภายในช่วงอาทิตย์หน้า
สำหรับ EA ให้แนวรับไว้ที่ 2.50 บาท/หุ้น ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าวแนะนำให้ Cut Loss และแนวต้านที่ 2.74-2.82 บาท/หุ้น ส่วน NEX ให้แนวรับไว้ที่ 1.00 - 1.06 บาท/หุ้น ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าวแนะนำให้ Cut Loss และแนวต้านที่ 1.15 - 1.20 บาท/หุ้น