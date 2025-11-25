ซีเกมส์วุ่นอีก สนามสนุกเกอร์ถูกโยกจากพัทยามาเมืองทองธานี

นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งดูแลด้านเทคนิคกีฬา ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ แข่งขัน 50 ชนิดกีฬา 574 เหรียญทอง ใน 3 เมืองหลัก ที่กรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สนุกเกอร์ จำเป็นต้องเปลี่ยนสนามจากโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี มาแข่งขันกันกันที่ ธันเดอร์โดม ภายในเมืองทองธานี ที่พร้อมกว่า
ทั้งนี้สนุกเกอร์กำหนดจัดแข่งขันระหว่าง 10-18 ธันวาคม 2568 มีชิงชัยทั้งสิ้น 10 เหรียญทอง โดยสาเหตุในการโยกสนามแข่งขันก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นไม่กี่สัปดาห์นั้น คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของรายละเอียดสัญญาการเช่าใช้สถานที่