หุ้นแกว่งไซด์เวย์ คาดหวัง Santa Rally-Window Dressing หนุน

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพได้บ้าง ขณะที่มูลค่าการซื้อขายน่าจะเบาบางเนื่องจากตลาดหุ้นต่างประเทศปิดทำการเนื่องในวันคริสต์มาส อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณซื้อขายไม่มากอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวง่าย ประกอบกับช่วงปลายปีคาดหวัง Santa Rally และการทำ Window Dressing หนุน
ทั้งนี้ ปกติการทำ Window Dressing จะเกิดขึ้นในหุ้นขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันตลาดขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน โดยมองข้ามไปถึงต้นปีหน้าธีมการเลือกตั้ง โดยกลยุทธ์การลงทุนเดือนม.ค.แนะกลุ่ม Consumption ค้าปลีก ไฟแนนซ์
โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด