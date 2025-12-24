ก.ล.ต.ปัดเปิดชื่อตรวจสอบผูถือหุ้นที่แท้จริง บจ.พัวพันแก๊งค์ฟอกเงินจนกว่าได้ข้อสรุป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่า ตามที่มีสื่อมวลชนสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนจำนวนหนึ่งที่พัวพันกับขบวนการฟอกเงิน นั้น ก.ล.ต. ขอให้ข้อมูลว่า ในกระบวนการตรวจสอบของ ก.ล.ต. จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่เป็นชื่อบุคคล ข้อมูลหรือจำนวนบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ จึงจะมีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป โดย ก.ล.ต. ยึดมั่นในการดำเนินการอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย (due process of law)
สำหรับการตรวจสอบของ ก.ล.ต. เป็นการตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมิได้เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานทางธุรกิจ แต่เป็นการตรวจสอบเรื่องการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกร้อยละ 5 และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากพบว่าโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใดมีผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (ultimate beneficial owner) ที่มิได้รายงานให้ถูกต้องครบถ้วน หรือมีการถือหุ้นมากจนถึงระดับที่เป็นการครอบงำกิจการแต่ยังไม่ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง ก.ล.ต. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนโดยตรงและหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่สำคัญ ก.ล.ต. ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ก.ล.ต. ประสานความร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. โดยที่ สำนักงาน ปปง. ได้มีการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับฟอกเงินไว้แล้ว ในขณะที่ ก.ล.ต. สามารถนำข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. มีอยู่จากการตรวจสอบมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายตามบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ซึ่งการประสานความร่วมมือนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีผลการดำเนินการแล้ว ก.ล.ต. จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป