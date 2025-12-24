IDG เผยได้แรงหนุนจาก BOI เร่งพัฒนา Transformation+ Platform

อินดิจี ประกาศความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ หลังได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในหมวด “พัฒนาซอฟต์แวร์” ประเภท “กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัลหรือดิจิทัลคอนเทนต์” โดยได้รับสิทธิประโยชน์หลายด้าน เสริมความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กรไทยสู่ระดับสากล
นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) หรือ IDG กล่าวว่า จากการที่ IDG ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในครั้งนี้ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการเร่งพัฒนาและการส่งมอบ Transformation+ Platform ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานในยุคดิจิทัลให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งออกแบบมาให้สามารถทำงานได้บนหลากหลายอุปกรณ์ดิจิทัล โดยมีบริการเอไอเอเจนต์ที่พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ ขององค์กร รองรับการทำงานได้ทั้งบนเว็บ-โมบาย และมีความสามารถเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานอัตโนมัติไว้ในระบบเดียว
นอกจากนี้ IDG ยังเตรียมพร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่อย่างเป็นทางการในไตรมาส 1 ปี 2569 โดยวางเป้าหมายให้ Transformation+ Platform เป็น “เครื่องยนต์ใหม่” สำหรับองค์กรไทย ช่วยยกระดับการทำงานทั้งหน้าบ้าน–หลังบ้าน รองรับการทำงานในหลายอุตสาหกรรม และสามารถขยายตามความซับซ้อนของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ตามเมกะเทรนด์ด้านเอไอ ดิจิทัล และความยั่งยืน
“โดย IDG มั่นใจว่า Transformation+ Platform จะเป็นหนึ่งในแกนสำคัญที่ผลักดันความสามารถการแข่งขันของไทยสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล สำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับสู่ยุคเอไอ นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นความได้เปรียบทางธุรกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ IDG พร้อมตอกย้ำสู่เส้นทางการเติบโตในสายธุรกิจ ผู้นำด้านที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจรของไทย ” นายวิธานกล่าว