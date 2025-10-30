Dataiku ชู Agent Hub ศูนย์กลางทำงานร่วมกับ AI ลดภาวะกระจัดกระจายในองค์กร

ดาไทกุ (Dataiku) เปิดตัว "เอเจนต์ ฮับ" (Agent Hub) พื้นที่ทำงานร่วมกันหรือ collaborative workspace สำหรับสร้าง แบ่งปัน และบริหาร เอเจนต์ AI อย่างเป็นระบบ ภายใต้แพลตฟอร์ม AI ครอบจักรวาล Universal AI Platform
Dataiku เป็นองค์กรที่วางตัวเองให้ช่วยองค์กรเร่งการพัฒนาและนำ AI มาใช้ในระดับเอนเตอร์ไพรส์ ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกกว่า 1 ใน 4 คาดว่าบริการล่าสุดจะแก้ปัญหา “Shadow AI” ที่องค์กรไม่อาจกำกับดูแลการใช้ AI ได้ทั่วถึง แต่จะลดความยุ่งเหยิงจากการทดลอง AI แบบแยกส่วนจนขาดการกำกับดูแล เป็นการยกระดับการใช้งานให้โปร่งใสและวัดผลได้
***ศูนย์กลางเดียวสำหรับทุกทีม
ไอเดียของ Agent Hub คือการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถค้นหา สร้าง และใช้งาน AI Agent ที่ผ่านการอนุมัติได้ทันที ภายใต้การควบคุมสิทธิ์และนโยบายจากทีม IT
ฟลอเรียน ดูเอตโต (Florian Douetteau) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Dataiku ระบุว่ายุคของการทดลอง AI แบบไร้ทิศทางได้สิ้นสุดลงแล้ว องค์กรจะได้ทั้งเสรีภาพในการสร้างนวัตกรรม และการควบคุมจากฝ่าย IT อย่างสมดุล
ผลที่เกิดขึ้นคือการเสริมพลังให้ทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ โดย ทีม IT จะควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง กำหนดกฎเกณฑ์การใช้งาน และดูแลวงจรชีวิตของ AI Agent ได้เต็มที่ ขณะที่พนักงานสามารถสร้าง Agent ได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยเทมเพลตกว่า 20 แบบ
ระบบ Agent Hub ยังจะช่วยติดตามว่า Agent ใดให้ผลลัพธ์ดีที่สุด เพื่อขยายผลการใช้งานทั่วทั้งองค์กร โดยจะรวมข้อมูลการใช้งานและผลกระทบของแต่ละ Agent เพื่อช่วยองค์กรประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ด้าน AI ได้อย่างแม่นยำ
***วัดผลได้
เคลมองต์ สเตนัค (Clément Stenac) ประธานฝ่ายเทคโนโลยี Dataiku เสริมว่า Agent Hub เชื่อมช่องว่างระหว่างการทดลองอย่างรวดเร็วกับการใช้งานจริงระดับองค์กร นำไปสู่คุณค่าทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง
ปัจจุบัน Agent Hub เปิดใช้งานแล้วสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มบน Universal AI Platform รุ่นล่าสุด พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลและเครื่องมือเดิมในองค์กรได้ทันทีโดยไม่ผูกติดผู้ให้บริการรายใด.