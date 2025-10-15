xs
SMEs ผนึกกำลัง ‘คาแรกเตอร์’ ฝีมือคนไทย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า-บริการ ในกิจกรรม Digital Content Transformation

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเครือข่ายพันธมิตรร่วมต่อยอดผลงานครีเอเตอร์ไทย
โดยเปิดโอกาสให้ SMEs เลือกจับคู่ ‘คาแรกเตอร์’ ฝีมือคนไทย กับธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการในกิจกรรม Digital Content Transformation ภายใต้โครงการ Thai Digital Content Go Global
​Digital Content Transformation หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการ Thai Digital Content Go Global เตรียมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs จับคู่กับครีเอเตอร์ไทย เจ้าของผลงาน ‘คาแรกเตอร์’ สุดสร้างสรรค์ ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ ทุนละ 150,000 บาท ทั้งหมด 15 ทุน รวมมูลค่ากว่า 2,250,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับเวิร์คช็อปสุดเข้มข้น และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่มาพร้อมเนื้อหาสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งหมดเพื่อเป็นการต่อยอดผลงานของ ครีเอเตอร์ไทยควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเหล่าผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดสากล
ทั้งนี้ โครงการ Thai Digital Content Go Global มีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เสริมสร้างความรู้และทักษะ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ

แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือผลิตผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและยกระดับเข้าสู่ภาคธุรกิจอีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลจนนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ในการให้คำปรึกษาและองค์ความรู้เชิงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมายและสร้างสรรค์โอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Digital Content Transformation สามารถส่ง Proposal ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2568 นี้ และสามารถติดตามคุณสมบัติ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/depathaidigitalContent
E-mail: thaidigitalcontent2025@gmail.com , LINE OA: https://line.me/R/ti/p/@813aswfl











