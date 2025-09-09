ดีป้าโชว์อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี 67 โต 2.4 ล้านล้าน ล็อกเป้า 3 ล้านล้านปี 70

'ดีป้า' เผยอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี 67 โตแรงทะลุ 2.4 ล้านล้าน ฮาร์ดแวร์นำขบวนพุ่งไม่หยุด ซอฟต์แวร์-บริการติดสปีด ยุค AI หนุนดีมานด์ทะยานแตะ 3 ล้านล้านภายในปี 2570
เมื่อวันที่ 9 ก.ย.68 น.ส.กษมา กองสมัคร รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ร่วมกับ สถาบันไอเอ็มซี สำรวจและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลปี 2567 พบภาพรวมมูลค่ารวมพุ่งแตะ 2,496,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 23.35% โดยกลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเติบโตแรงสุด 26.62% ด้วยมูลค่า 1.84 ล้านล้านบาท ตามด้วยบริการดิจิทัลโต 19.54% ดิจิทัลคอนเทนต์โต 14.41% และซอฟต์แวร์โต 8.46%
ในด้านบุคลากร อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีจำนวนพนักงานพุ่งสูงถึง 175,254 คน เพิ่มขึ้น 23.77% ส่วนบริการดิจิทัลมีพนักงาน 86,177 คน เพิ่มขึ้น 6.23% ตรงข้ามกับอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ที่จำนวนแรงงานลดลง 5.05% เหลือ 305,875 คน โดยมีสาเหตุมาจากการปรับใช้ระบบอัตโนมัติในสายการผลิต
การคาดการณ์แนวโน้มช่วงปี 2568-2570 ชี้ว่า อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลจะเติบโตเร็วที่สุดที่ 10-14% ต่อปี ขณะที่ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะจะเติบโต 6-7% ซอฟต์แวร์โต 4-6% และดิจิทัลคอนเทนต์โต 1-5% คาดว่าในปี 2570 มูลค่ารวมของทั้ง 4 อุตสาหกรรมจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 3 ล้านล้านบาท สอดคล้องกับกระแสการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เป็นปัจจัยเร่งดีมานด์ในตลาด
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี และนายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ นักวิจัยโครงการ กล่าวว่า กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะมีอัตราขยายตัวเฉลี่ย 26.62% มูลค่ารวม 1,845,027 ล้านบาท เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะความต้องการนำเข้าอุปกรณ์อัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นถึง 34.40% คิดเป็นมูลค่า 624,099 ล้านบาท ขณะที่การส่งออกโต 23% อยู่ที่ 1,220,928 ล้านบาท
ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แม้จะโตเพียง 8.46% แต่ยังมีมูลค่ารวม 233,386 ล้านบาท แบ่งเป็นซอฟต์แวร์ 88,129 ล้านบาท เติบโต 8.26% และบริการซอฟต์แวร์ 145,257 ล้านบาท เติบโต 8.57% โดยการผลิตเพื่อใช้ในประเทศมีมูลค่า 172,822 ล้านบาท โต 8.38% การส่งออกอยู่ที่ 2,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.80% และการนำเข้าอยู่ที่ 57,939 ล้านบาท ขยายตัว 8.68%
อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลในปี 2567 มีมูลค่า 367,738 ล้านบาท เติบโต 19.54% โดยมี e-Retail เป็นหัวหอกหลัก ด้วยมูลค่า 117,107 ล้านบาท โตถึง 46.29% ส่วน e-Logistics มีมูลค่า 108,693 ล้านบาท โต 17.60% สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เร่งการใช้บริการออนไลน์ทุกมิติ
ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยยังเป็นประเด็นสำคัญที่อาจกระทบต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มฮาร์ดแวร์ที่พึ่งพาตลาดต่างประเทศอย่างมาก
ในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดย นายปฐม อินทโรดม กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "มองเกมให้ขาด: ทางเลือกระหว่างสองขั้วอำนาจกับโอกาสของดิจิทัลไทย" โดยชี้ให้เห็นว่า ไทยมีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐฯ หากรู้จักปรับตัวและวางแผนให้รอบด้าน
"รายงานฉบับนี้จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายของภาครัฐในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเอกชนในการวางแผนธุรกิจในอนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่กำลังพลิกโฉมโลกอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง" น.ส.กษมา กล่าว