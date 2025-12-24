CKP คว้าผลประเมิน SET ESG Ratings 2025 ระดับสูงสุด AAA

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่ง ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน "SET ESG Rating" ในระดับ AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) ประจำปี 2568 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 265 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และเป็น 1 ใน 102 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินระดับ AAA สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรมในตลาดทุนไทย ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน "C-K-P"
การได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ AAA ในครั้งนี้ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อศักยภาพและมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ CKPower ที่มุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย การติดตามแผนงาน และผลการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้ ตลอดจนการทวนสอบและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับการดำเนินงานสู่มาตรฐานสากล