BEM ได้รับประเมิน “หุ้นยั่งยืน” ปี 2568 ที่ระดับ “AAA”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ประจำปี 2568 ที่ระดับสูงสุด “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มบริการ (Services) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่ง BEM ให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างรอบด้าน พร้อมส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง