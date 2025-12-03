CKP ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่ง ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากผลการสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025 (CGR 2025) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
จากผลการประเมินในระดับ "ดีเลิศ" ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CKP ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ครอบคลุมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร สอดคล้องกับการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยการประเมิน CGR มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเท่าสากล ส่งเสริมความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย โดยในปี 2568 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 844 บริษัท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่