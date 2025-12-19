AURA คว้า SET ESG Ratings ปี 68 ในระดับ AA

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) เข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกมิติ ตั้งแต่การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวอย่างมั่นคง
นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด AURA เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและการจัดทำรายงานความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ส่งผลให้ AURA ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนผ่านเกณฑ์การประเมินรวม 265 บริษัท สะท้อนทิศทางของตลาดทุนไทยที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG มากขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ AURA ยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์เข้าใหม่ของ SETESG Index ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยเพิ่มการมองเห็นในกลุ่มนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการขับเคลื่อน ESG อย่างเป็นระบบในทุกมิติของ AURA อาทิ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เครื่องประดับที่รับซื้อคืนกว่า 80% ถูกนำมาปรับสภาพและหมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการจำหน่าย สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนพลังงานขององค์กร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการอบรมและเพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง ในมุม ESG AURA มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมผ่านการหมุนเวียนทองคำกลับมาใช้ใหม่ และยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยมาตรฐานบริการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างรอบด้าน