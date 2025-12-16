SKY ICT คว้าเรทติ้ง “AAA” จาก SET ESG Ratings ปี 2568

สกาย ไอซีที (SKY ICT) ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings 2025 ในระดับสูงสุด “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ Environmental, Social และ Governance (ESG) อย่างเป็นระบบ โปร่งใส และยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน และกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาว
การได้รับเรทติ้ง “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ SET ESG Ratings ในปี 2568 ถือเป็นเครื่องยืนยันว่า SKY ICT ไม่เพียงเติบโตจากผลประกอบการและศักยภาพทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถผสาน กลยุทธ์เทคโนโลยี เข้ากับ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ได้อย่างสมดุลในทุกมิติขององค์กร
SKY ICT ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดว่า ESG คือรากฐานสำคัญของการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ใช้บริการในวงกว้าง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองข้อมูล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
ในมิติ Environmental (E) SKY ICT นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การบริหารจัดการระบบ และการลดการปล่อยคาร์บอนทางอ้อม ผ่านโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ขณะที่มิติ Social (S) บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากร ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการมีส่วนร่วมในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะในภาคการบิน การท่องเที่ยว และบริการสาธารณะ ส่วนมิติ Governance (G) SKY ICT ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่นักลงทุนสถาบันใช้พิจารณาในการลงทุน
สำหรับ SET ESG Ratings เป็นเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2568 มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลรวม 265 บริษัท (ระดับ AAA 102 บริษัท, ระดับ AA 80 บริษัท, ระดับ A 67 บริษัท และระดับ BBB 16 บริษัท
ทั้งนี้ SKY ICT ได้รับการจัดอันดับในระดับ “AAA” จาก SET ESG Ratings โดยคะแนน ESG ของ SKY ICT สะท้อนความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้าง ผลการประเมิน SET ESG Ratings 2025 โดยบริษัททำ Total Score ได้สูงถึง 92 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า ผลลัพธ์ด้าน ESG ของบริษัทเกิดจากคุณภาพการบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์ระยะยาว
SKY ICT ยังคงเดินหน้าพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐาน ESG ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจไทยโดยรวม นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของ SKY ICT ในการเป็น องค์กรเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและตลาดทุนในอนาคต