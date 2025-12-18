ATLAS ผนึก Shopee Food จัดแคมเปญเติมความสุขทุกออเดอร์

แอตลาส เอ็นเนอยี ผนึกกำลังกับ Shopee Food จัดแคมเปญพิเศษร่วมฉลองวันเกิด Shopee Food มอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์จัดเต็มให้ผู้บริโภค – ร้านค้า บนแพลตฟอร์ม ตอกย้ำพันธกิจในการมอบความคุ้มค่า ความสะดวกสบาย และการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)หรือ ATLAS ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศความร่วมมือกับ Shopee Food แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ชั้นนำของประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบวันเกิด Shopee Food ผ่านการจัดแคมเปญพิเศษ มอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสนับสนุนร้านค้าที่เข้าร่วมบนแพลตฟอร์มให้สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับลูกค้าใหม่ของ Shopee Food ใช้โค้ดส่วนลด NEW90 จะได้รับส่วนลดค่าอาหาร 90% สูงสุด 45 บาท ไม่มีขั้นต่ำ และสามารถเก็บโค้ดเพิ่มเติมสำหรับฟรีค่าจัดส่งได้อีกด้วย เมื่อสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่าน Shopee Food เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ในโอกาสพิเศษนี้ ขณะเดียวกัน Shopee Food ยังขยายการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ก๊าซหุงต้มพีที ยังมอบส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มในราคาพิเศษ ให้แก่ ร้านอาหารที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Shopee Food เพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เสริมศักยภาพการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเครือข่าย
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงการผนึกกำลังของสองแบรนด์ชั้นนำในการสนับสนุนทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหารในยุคดิจิทัล ตอกย้ำพันธกิจในการมอบความคุ้มค่า ความสะดวกสบาย และการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ หนึ่งในร้านอาหารยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม Shopee Food ได้แก่ ร้านข้าวหมกไก่สยาม ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภค ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและกระบวนการปรุงอาหารอย่างพิถีพิถัน ควบคู่กับการใช้ก๊าซหุงต้มพีทีที่ให้ความคุ้มค่า ผสานกับการจัดส่งที่รวดเร็วของ Shopee Food ทำให้ร้านสามารถมอบประสบการณ์ความอร่อยที่สะดวกและคุ้มค่าในทุกมื้ออาหาร