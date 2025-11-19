“ยศสิงห์” นำทีมทลายคลังเถื่อนกว่า 30,000 ชิ้น เด็กไทยเสี่ยงสารพิษ พบของเล่นเด็ก-จุกดูดนม ไม่ได้รับอนุญาต เพียบ

“รมช.ยศสิงห์ บุกฟ้าผ่าโกดังบางขุนเทียน—ยึดของเล่นและหัวนมยางไม่มี มอก. กว่า 30,000 ชิ้น มูลค่า 5.59 ล้านบาท สั่ง สมอ. ไล่ล่าต้นตอนำเข้า ลั่น ‘ของที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ผมไม่ยอมให้เสี่ยงแม้แต่นิดเดียว!’”
วันนี้(19 พ.ย.)เกิดปฏิบัติการสายฟ้าฟาดกลางกรุงเทพฯ เมื่อ จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมลงพื้นที่แบบไม่ให้ผู้ประกอบการตั้งตัว บุกตรวจโกดังของบริษัท เจเอส เบบี้ (ไทยแลนด์) ย่านบางขุนเทียน หลังมีสัญญาณเตือนว่าร้านออนไลน์ชื่อ JS Shop 1212 ไลฟ์ขายของเล่นและหัวนมยาง ไม่มี มอก. ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee และช่องทางต่างๆ
ผลตรวจภายในโกดังชัดเจน—พบสินค้าสำหรับเด็กและทารก 11 รายการ รวมกว่า 31,213 ชิ้น ทั้งของเล่นเด็กเล็ก รถจักรยานเด็กเล่น และหัวนมยางสำหรับขวดนม ไม่มีเครื่องหมาย มอก. ไม่มีเอกสารนำเข้า และเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อเด็กไทย มูลค่ากว่า 5,596,549 บาท เจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดทั้งหมดทันที
รัฐมนตรีช่วยฯ ยศสิงห์ กล่าวอย่างชัดเจนว่า นี่คือสินค้าที่เด็กใช้ ผมไม่ปล่อยให้ทะลุเข้าตลาดได้เด็ดขาด ใครทำผิดจะเดินหน้าดำเนินคดีถึงที่สุด
พร้อมกำชับ สมอ. ให้เร่งไล่เส้นทางทั้งหมด ตั้งแต่ช่องนำเข้า ผู้รับสินค้า ไปจนถึงผู้กระจายสินค้า หากพบเคลื่อนย้ายของกลางจะมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี และปรับตามกฎหมาย
ด้าน นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาฯ สมอ. ระบุว่า สินค้าเหล่านี้อาจมีสารตะกั่วในสีพ่น พลาสติกปนเปื้อนสารเคมี ชิ้นส่วนเล็กหลุดง่ายจนเด็กกลืนได้ หัวนมยางไม่มีคุณภาพ ฉีกขาดง่าย หรือมีโลหะหนักเกินมาตรฐาน—ทั้งหมดล้วนเป็นความเสี่ยงที่อันตรายต่อชีวิตเด็กอย่างยิ่ง
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการเดินหน้าตามนโยบายเชิงรุกของ นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ที่สั่งชัดเจนให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะ สินค้าใกล้ตัวในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก และอุปกรณ์ทารก ที่ต้องมั่นใจว่าได้มาตรฐาน มอก. 100%
รมช.ยศสิงห์ ย้ำทิ้งท้ายว่า รัฐบาลต้องเข้มเพราะนี่คือเรื่องความปลอดภัยของประชาชน ผมจะไม่ให้ของเถื่อนสักชิ้นไปถึงมือเด็กไทยอีกต่อไป