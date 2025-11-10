ไม่รอด! ซิ่งฟอร์จูนเนอร์พาชาวไนจีเรียหนีเข้าเมือง ถูกตำรวจอุดรฯสกัดจับ

อุดรธานี- รวบคนไทย รับจ้างคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หลังขับรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ไปรับชาวไนจีเรีย หลบหนีเข้าเมือง จากท่าบ่อหนองคาย พาเข้ากรุงเทพฯ แต่ไม่รอดถูกตำรวจอุดรฯไล่สกัดจับกุมตัวได้ สารภาพได้ค่าจ้าง 12,000 บาท รับทำมาแล้วหลายครั้งช่วง 4-5 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 พ.ย.) ตำรวจชุดป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองอุดรธานี ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี, พ.ต.ท.ชัยรัตน์ ประสารพันธ์ รอง ผกก.ป., พ.ต.ต.นรุตม์ ศิริกัณหา สวป. และพ.ต.ต.วัฒนพงษ์ แก้วภิรมย์ สว.สส. ออกตรวจพื้นที่ตามมาตรการป้องกันอาชญากรรม ก่อนสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัย พบคนไทยขับรถพาชาวต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการปฏิบัติงานเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. บริเวณริมถนนบ้านเก่าน้อย ถนนมิตรภาพ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 6ขพ 5635 กรุงเทพมหานคร ขับมาด้วยความเร็วสูง เมื่อเห็นรถสายตรวจกลับเร่งเครื่องเหมือนจะหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงขับรถติดตามและแสดงสัญญาณให้หยุดตรวจ
จากการตรวจสอบพบผู้ขับขี่คือนายศราวุธ พันธ์เพ็ง อายุ 56 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น ตรวจภายในรถพบชายชาวต่างชาติ 1 คน ทราบชื่อภายหลังว่า Mr. ODINAKA JOEL IYIDA อายุ 31 ปี สัญชาติไนจีเรีย โดยมีหนังสือเดินทางแต่ไม่มีหลักฐานได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง
นายศราวุธ พันธ์เพ็ง ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายหน้าชาวไนจีเรียให้มารับชาวต่างชาติจากพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อส่งไปยังกรุงเทพฯ โดยได้รับค่าจ้าง 12,000 บาท ทั้งยังยอมรับว่าเคยทำลักษณะนี้มาแล้ว 4–5 ปี ทำมาแล้วหลายครั้ง โดยทราบดีว่าผู้โดยสารเป็นคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ด้าน Mr.ODINAKA JOEL IYIDA ให้การว่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำธุรกิจค้าขายผ้า และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือขบวนการหลอกลวงออนไลน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม เพื่อหาความเชื่อมโยงในเชิงลึก
ส่วนเส้นทางการหลบหนีเข้าประเทศของชาวไนจีเรียรายนี้ สอบสวนทราบว่า ข้ามมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยใช้เรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง จากนั้นมีคนไทยไปรับตัวที่บริเวณชายแดนอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทาง
ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา นายศราวุธ ให้ความช่วยเหลือต่างด้าวโดยรู้ว่าหลบหนีเข้าเมือง เพื่อให้พ้นจากการจับกุม ส่วน Mr.ODINAKA JOEL IYIDA ถูกแจ้งข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจยึดของกลาง รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และพาสปอร์ต 1 เล่ม ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป