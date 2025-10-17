ตร.ปทส.รวบต่างด้าวคาสวนส้มนายทุนส่อรุกป่าฮอด ยึดปืนถื่อนอีก 4 กรบอก-ยาบ้าพร้อมสรรพ

เชียงใหม่ - ตำรวจ ปทส.เปิดปฏิบัติการบุกจับแรงงานต่างด้าวคาสวนส้มกลางป่าฮอด ส่อรุกป่าขุนแม่ลายกว่า 21 ไร่ ยึดปืนเถื่อนอีก 4 กระบอก แถมยาบ้า-อุปกรณ์เสพพร้อมสรรพ เบื้องต้นพบนายทุนอยู่เบื้องหลัง
วันนี้(17 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีชาวบ้านได้แจ้งเบาะแสมายัง พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผู้บังคับการ ปทส. จึงได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ณัทกฤช น้อยคำปัน ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ต.จิรายุ อิ่นแก้ว สารวัตร กองกำกับการ 4 พร้อมด้วย ร.ต.ต.ภิรัช เหรียญทอง รอง สว.(ป) นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดเชียงใหม่,เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอฮอด ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนส้มเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย บ้านกองลอย ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
จากการลงพ้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พบพื้นที่ป่า ถูกแผ้วถางรวม 21 ไร่ และมีการปลูกส้มเขียวหวานเป็นแถวเป็นแนว พร้อมระบบน้ำสปริงเกอร์และบ่อบาดาลขนาดใหญ่ ภายในกระท่อมกลางสวนพบชายชาวเมียนมา ทราบชื่อภายหลังคือนายสามห้า อายุ 52 ปี ไม่มีหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน ตรวจค้นพบ ยาบ้า 6 เม็ด และอุปกรณ์เสพ ผลตรวจปัสสาวะมีสารเสพติด ซึ่งนายสามห้ารับสารภาพว่าทำงานเฝ้าสวนให้ นายจ้าง ได้รับค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท
ขณะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่อยู่นั้น ได้มีชาย 4 คนขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในบริเวณสวนส้ม เจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจค้นพร้อมยึดอาวุธปืน 4 กระบอกประกอบด้วยนายณัฐชัย (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี พบปืนยาวขนาด .22 พร้อมกระสุน 5 นัด , นายวีรชัย (นามสมมุติ) อายุ 39 ปี พบปืนลูกซองยาวพร้อมกระสุน 22 นัด ,นายอภิชัย (นามสมุติ) อายุ 21 ปี พบปืนแก๊ปยาวซุกในกระสอบ และนายธงชัย (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี พบปืนลูกซองยาวพร้อมกระสุน 17 นัด ซึ่งทั้งหมดรับสารภาพว่าอาวุธปืนและลุกกระสุนปืนเป็นของตนเอง และไม่มีใบอนุญาตครอบครองแต่อย่างใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอายัดสวนส้มไว้ก่อนและแจ้งข้อหาบุกรุกและทำลายป่าสงวนแห่งชาติ,ประกอบกิจการน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต , ครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ,คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านพล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่าการบุกรุกพื้นที่แปลงนี้เป็นเครือข่ายนายทุน พบร่องรอยการลงทุนสูง ทั้งระบบชลประทาน บ่อบาดาล และการปลูกพืชเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ
ซึ่งผู้ต้องหาได้ให้การว่า “นางกั้ง” (นามสมมุติ)และบุตรชาย เป็นเจ้าของสวน ซึ่งเป็นเครือข่ายอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน เชื่อมโยงแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด และอาวุธปืนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางเงินและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด