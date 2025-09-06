พช. ชวนช้อป OTOP ออนไลน์ “Foodie Festival - อร่อยฟิน ทั่วไทย โปรจัดเต็ม ท้าลอง” ตลอด ก.ย.

พช. จับมือ Shopee จัดแคมเปญ “Foodie Festival - อร่อยฟิน ทั่วไทย โปรจัดเต็ม ท้าให้ลอง” ตลอดเดือน ก.ย. คัดสรรสินค้า OTOP อาหารเด่นจากทั่วประเทศ กว่า 1,000 ผู้ประกอบการ ร่วมช้อปออนไลน์ลดสูงสุด 50%
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดี พช. กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดแคมเปญ “Foodie Festival - อร่อยฟิน ทั่วไทย โปรจัดเต็ม ท้าให้ลอง” ชวนประชาชนเลือกช้อปสินค้า OTOP ประเภทอาหารเด่นจากทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์ม Shopee ตลอดเดือนกันยายน 2568 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเรียนรู้การพัฒนาสินค้าและเทคนิคการขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “OTOP Amazing: 6 Festivals of Magic ช้อปสะบัดทุกเดือน โปรสะเทือนทุกวัน” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ก.ค.–ธ.ค. 2568 โดยแคมเปญเดือน ก.ย. ถือเป็นแคมเปญย่อยที่ 3 หลังจาก “Celebrating Mother’s Love” เดือน ส.ค. ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดี ทั้งยอดขายที่เติบโตและผู้ประกอบการเข้าร่วมมากขึ้น
สำหรับ “Foodie Festival” มีผู้ประกอบการ OTOP กว่า 1,000 รายร่วมจำหน่ายสินค้าแล้ว โดยเปิดจำหน่ายออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 50% ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee OTOP หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า “OTOP” บนแพลตฟอร์มได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านผู้แทน Shopee ประเทศไทย กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายแรกที่เข้ามาหนุนเสริมการตลาดสินค้า OTOP โดยปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” จัดแคมเปญพิเศษต่อเนื่อง 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.–ธ.ค. 2568 ภายใต้แนวคิด “ครบ คุ้ม ไว การันตี ที่ช้อปปี้” ที่ผู้ใช้คุ้นเคยเป็นอย่างดี
ผู้แทน Shopee ย้ำว่า ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทในการสนับสนุนผู้ขายและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้มากขึ้น พร้อมเครื่องมือทางการตลาดที่แพลตฟอร์มพัฒนาต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล และสร้างธุรกิจที่เติบโตแข็งแรงในระยะยาว
ทั้งนี้ แคมเปญ “OTOP Amazing – Foodie Festival” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–30 ก.ย. 2568 บน Shopee มาพร้อมโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 50% ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/otopหรือพิมพ์คำว่า OTOP / โอทอป ในช่องค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง