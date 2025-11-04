LINE MANกวาดกว่า 3 หมื่นร้านทั่วไทย ขึ้นแชมป์ลงทะเบียนร้านคนละครึ่งวันแรก

LINE MAN ตอกย้ำภาพผู้นำแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีของไทย ขึ้นแท่นอันดับ 1 ฟู้ดเดลิเวอรีในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ด้วยจำนวนร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมกับ LINE MAN วันแรกกว่า 32,990 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. เวลา 01.00 น.) สอดคล้องกับรายงานของกระทรงการคลัง ณ วันที่ 3 พ.ย. เวลา 14.00 น. ที่ระบุว่า มีร้านค้าเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี ลงทะเบียนแล้ว 40,722 ราย โดยร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมกับ LINE MAN มีจำนวน 22,831 ร้านค้า ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 จากทุกแพลตฟอร์ม
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศที่เลือก LINE MAN เป็นพาร์ทเนอร์หลักในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างยอดขายในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว และมอบสิทธิประโยชน์ครบทุกมิติให้ร้านค้าได้เติบโตอย่างคุ้มค่า อาทิ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ (GP) เพียง 7% สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนวันแรก (3 พ.ย. 68) และ 9% ตลอดระยะเวลาโครงการ พร้อมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ LINE MAN ทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท เตรียมอัดแคมเปญโปรโมชันครั้งใหญ่วันที่ 7 พ.ย. 68 เพื่อดึงผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรีมากที่สุดในตลาด ยกระดับประสบการณ์สั่งอาหารออนไลน์ให้คุ้มค่าและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือร้านอาหารไทยและผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการคนละครึ่งพลัส