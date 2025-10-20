“รมช. ยศสิงห์”บุกโกดังเก็บสินค้าด้อยคุณภาพย่านบางขุนเทียน   พบของกลางล่องหนกว่าหมื่นชิ้น จี้สมอ.ดำเนินคดี

รมช. อุตสาหกรรม ลงพื้นที่บางขุนเทียน ตรวจโกดังเก็บสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ถูกอายัดในเขตบางขุนเทียน พบสินค้าของกลางที่ถูกอายัดไว้หายไปกว่าหมื่นชิ้น เหลือเพียง 315ชิ้น สั่งสมอ.ดำเนินคดีถึงที่สุด
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ. )ได้อายัดสินค้าไว้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้แก่ เครื่องเป่าผม อะแดปเตอร์ พาวเวอร์แบงค์ เครื่องปิ้งขนมปัง เตาไฟฟ้า หลอดไฟ LED และหมวกกันน๊อก จำนวนกว่า 12,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 2,373,700 บาท จากการตรวจสอบในวันนี้(20ต.ค.)พบสินค้าที่อายัดไว้หายไปจากโกดังกว่า 10,000 ชิ้น
“ตนได้กำชับให้ สมอ. ติดตามขยายผลเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ รวมถึงติดตามของกลางกลับมาให้ได้ พร้อมสั่งให้ สมอ. ทบทวนสถานที่เก็บของกลางที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ชึ่งต้องใช้ระยะเวลากว่าคดีจะถึงที่สุด ดังนั้นจึงฝากถึงประชาชนให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องเลือกที่ได้มาตรฐาน มอก. เท่านั้น ไม่ควรใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ”
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า ผู้ประกอบการรายนี้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Shopee มีโกดังตั้งอยู่ที่ 859/15 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตทำและนำเข้าจาก สมอ. และอยู่ระหว่างการดำเนินคดี โทษฐานจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่ามีการลักลอบขนย้ายของกลางออกไปกว่า 10,000 ชิ้น เหลือเพียง 315 ชิ้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 142 นำเอกสารการยึดอายัดของเจ้าหน้าที่ออกไป ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเจ้าหน้าที่ สมอ. ได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ดูแลโกดังแห่งนี้อ้างว่า ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าทำหน้าที่เพียงแพ็กสินค้าเมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามาเท่านั้น ไม่ทราบกระบวนการนำเข้าและรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้ามา อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชน จึงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป