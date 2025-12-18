QTC ผนึกกำลัง มจพ. ปั้นนวัตกรรมพลังงานสะอาด

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order)พร้อมด้วย ศ. ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (กลางขวา) นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ปรีชา อ่องอารี (กลางซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร และ ศ. ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ตั้งแต่การออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีวัสดุเพื่อ การประหยัดพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ไปจนถึงการใช้ AI และ IoT เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการฝึกงานของนักศึกษา และการอบรมผู้ฝึกสอน (Train the Trainer) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม
“ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา QTC มุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า นักลงทุน และสังคม ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานที่พร้อมเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”