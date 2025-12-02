ครม.รับทราบรายงานส่งออก ก.ย.-9 เดือนแรกปี 68 โตต่อเนื่อง ศก.ไทยยังได้แรงขับจากภาคการค้า

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. รับทราบรายงานส่งออก ก.ย.-9 เดือนแรกปี 2568 โตต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยยังได้แรงขับจากภาคการค้า พณ.เดินหน้านโยบายเชิงรุก ทั้งการเจรจาการค้า เร่งปิดดีล FTA
วันที่ (2 ธันวาคม 2568) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนกันยายน และ 9 เดือนแรกของปี 2568 จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสะท้อนว่า “ภาคการส่งออกยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย” แม้อยู่ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า
โดย ส่งออกเดือนกันยายน 2568 โตต่อเนื่องเดือนที่ 15 มูลค่าเกือบ 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการส่งออกเดือนกันยายนอยู่ที่ 30,970.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 19% หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน–ทองคำ–ยุทธปัจจัย ยังขยายตัวสูงถึง 15.7% สะท้อนบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศที่ฟื้นตัว และความชัดเจนของมาตรการภาษีนำเข้าตอบโต้ของสหรัฐฯ
ภาพรวมมูลค่าการค้าเดือนกันยายนอยู่ที่ 60,666.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ไทย เกินดุลการค้า 1,275.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ 9 เดือนแรกปี 2568 ส่งออกโต 13.9% ภาคอุตสาหกรรมยังเป็นตัวหลัก
ช่วง 9 เดือนแรก ไทยมีมูลค่าการส่งออก 254,146.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.9% ขณะที่การนำเข้าเติบโต 11.9% ทำให้ภาพรวมยังขาดดุลเล็กน้อย
หมวดที่เติบโตโดดเด่นคือ สินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (+57.9%) รถยนต์และชิ้นส่วน (+14.6%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+16.9%) โทรศัพท์และชิ้นส่วน (+64.9%) และเครื่องจักร–หม้อแปลงไฟฟ้า เติบโตแข็งแรงในหลายตลาด
ส่วน สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยรวมยังหดตัว 8.1% แม้สินค้าบางรายการ เช่น ไก่แปรรูป น้ำมันพืช น้ำตาลทราย และกุ้งแช่เย็น เริ่มฟื้นตัว
ด้านตลาดส่งออกขยายตัวกว้างทั้งตลาดหลัก–ตลาดรอง โดยตลาดสำคัญที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สหรัฐฯ (+35.3%) อาเซียน 5 ประเทศ (+20.4%) จีน (+3.2%) ส่วนญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป กลับมาขยายตัวได้ชัดเจน ขณะที่ ตลาดรองยังขยายตัวต่อเนื่อง เช่น เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และรัสเซีย–CISแ นวโน้มต่อไป: ยังเติบโตแต่ต้องจับตาเสี่ยงโลก
รองโฆษก บอกต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า การส่งออกช่วงที่เหลือของปี 2568 จะ ยังเติบโตแต่ในอัตราที่ชะลอลง จากปัจจัยเสี่ยงโลก เช่น มาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน ภาวะชัตดาวน์สหรัฐฯ ที่อาจกระทบห่วงโซ่อุปทาน
”พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์เดินหน้านโยบายเชิงรุก ทั้งการเจรจาการค้า การเร่งปิดดีล FTA การตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า และการสร้างความเป็นธรรมให้ภาคธุรกิจไทย เพื่อให้การส่งออกยังคงเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจในระยะต่อไป“ นางสาวลลิดา กล่าว