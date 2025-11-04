xs
GIT น้อมรำลึก “สมเด็จพระพันปีหลวง” แสงแห่งพระบารมี ส่องประกายดังอัญมณีเมืองจันท์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านงานศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย ดังเช่น “อัญมณีเมืองจันท์” เผยเตรียมจัดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025” เป็นปีที่ 6 โชว์ศักยภาพอัญมณีและเครื่องประดับ และความเป็นนครอัญมรีของโลก

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งการส่งเสริมศิลปาชีพ งานหัตถกรรม และภูมิปัญญาไทย ให้ความงามแห่งความเป็นไทยได้เปล่งประกายทั้งในแผ่นดิน และในหัวใจของผู้คน ดังเช่น “อัญมณีเมืองจันท์” ที่ต้องอาศัยความละเอียด ประณีต และหัวใจของผู้สร้างสรรค์ แสงสะท้อนของพลอยทุกเม็ด คือ สัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นและความงามที่ซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งเปรียบได้กับพระราชจริยวัตรของพระพันปีหลวงที่งดงาม อ่อนโยน และเปี่ยมด้วยพลังแห่งการให้

จังหวัดจันทบุรี นับเป็น “นครแห่งอัญมณี” ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเจียระไน อัญมณีระดับโลก ที่รวบรวมทั้งความเชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาช่างฝีมือที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจของคนจันทบุรี


ภายใต้แรงบันดาลใจแห่งพระราชจริยวัตรของพระพันปีหลวง ซึ่งทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามและคุณค่าของหญิงไทยในทุกยุคสมัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้ประกอบการ ช่างฝีมือ และนักออกแบบของจันทบุรี มาร่วมแสดงศักยภาพการผลิตและคุณภาพ มาตรฐานของ “อัญมณีจันท์” ที่ขึ้นชื่อในความงามของพลอยแท้ ฝีมือการเจียระไนที่ประณีต และดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ สมกับจังหวัดจันทบุรีที่เป็น “นครอัญมณีของโลก”เป็นแหล่งการค้าและการลงทุนที่สำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

จังหวัดจันทบุรีไม่ได้มีดีแค่อัญมณี แต่ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยว มาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของ “นครอัญมณี” ช้อปอัญมณีคุณภาพดี ในราคาผู้ผลิต ชิมอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ชิลกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025 ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2568 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่เซ็นเตอร์ (KP Jewelry Center) และบริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ จังหวัดจันทบุรี โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.changemsfest.org









