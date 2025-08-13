QTC ลุยขยายสถานีแบตฯ มอเตอร์ไซค์ EV เพิ่ม

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ เดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานสะอาดมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกาศรุกขยายสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มอีก 7 สถานี หนุนสถานีแบตฯ มอเตอร์ไซค์ EV ที่มีดีมานด์การใช้บริการสูงขึ้น มั่นใจสร้างรายได้แบบ Passive Income อย่างต่อเนื่อง
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ล่าสุด บริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด (QTCGP) (บริษัทย่อย) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะมูฟ ธันเดอร์ จำกัด (MOVE EV X) เพื่อขยายการลงทุนเปิดสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มอีก 7 สถานี หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดให้บริการ 7 สถานีในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานีเปลี่ยนแบตฯ มอเตอร์ไซค์ EV ทั้งสิ้น 14 สถานี
ในปีนี้จำนวนผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สะท้อนความนิยมในยานยนต์พลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้บริโภคยุคใหม่ ดังนั้นการเพิ่มจำนวนสถานีในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการและรองรับปริมาณผู้ใช้งานที่มากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างไรก็ตาม แผนขยายการลงทุนครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านพลังงานทดแทน สู่การต่อยอดการสร้างรายได้รูปแบบ Passive Income ให้กับ QTC เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต