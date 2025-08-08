QTC กวาดรายได้ครึ่งปีแรก 695 ล.จ่อคว้างานใหม่เข้าพอร์ต

"คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ "โชว์งบ 6 เดือนแรก กวาดรายได้รวม 695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% รับดีมานด์การใช้หม้อแปลงจากการเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่ม ด้าน CEO ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังตุน Backlog ใหม่เข้าพอร์ต 500-600 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ปีที่ 30 สู่การขับเคลื่อนธุรกิจ Green Energy ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้าน ESG
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและ
จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวและภาคอุตสาหกรรมเผชิญความท้าทายอย่างหนัก ผู้ประกอบการหลายรายต่างปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับ QTC ที่มีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี
ส่งผลให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 QTC มีรายได้รวม 695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้จากธุรกิจหลักคือหม้อแปลงไฟฟ้ารวม 432 ล้านบาท ส่วนธุรกิจโซลาร์สร้างรายได้ 212 ล้านบาท เติบโต 22% จากกลยุทธ์ขยายช่องทางจำหน่ายและเพิ่มทีมขาย พร้อมการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ HUAWEI, LONGI และ FOX ESS ทำให้สร้างการเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% (YoY) แบ่งเป็นการรับรู้รายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% (YoY) และมีรายได้จากธุรกิจโซลาร์ จำนวน 124 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% (YoY)
อย่างไรก็ตามทิศทางธุรกิจช่วงครึ่งปีหลังทาง QTC เตรียมเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานโครงการภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันแนวโน้มความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีงานใหม่เข้ามาราว 500-600 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีนี้ผลประกอบการมีแนวโน้มแตะระดับ 1,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
นายพูลพิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายถึงการก้าวสู่ปีที่ 30 ของ QTC ว่า บริษัทฯ วางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดรับกับนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นธุรกิจ Green Energy พลังงานสีเขียว ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพครบวงจรในธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และดำเนินธุรกิจตอกย้ำความมุ่งมั่นด้าน ESG สะท้อนความสำเร็จครบทุกมิติผ่านการรับรองในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประกาศนียบัตร “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นองค์กรประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน “Energy Beyond Standards 2025” กับ กระทรวงพลังงาน ซึ่งบริษัทยังได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบสุขภาวะ “ระดับเป็นเลิศ” เพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จาก สสส. รวมถึงการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งมีบริษัทที่ผ่านการรับรองเพียง 72 รายเท่านั้น