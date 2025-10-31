QTC คว้า CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” 11 ปีต่อเนื่อง

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และติดอันดับอยู่ใน “Top Quartile Companies” ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2568 (CGR 2025) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025 : CGR)
โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) สะท้อนถึงการดำเนินงานของ QTC ที่ยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Governance) ในระดับสูงสุด และดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันองค์กรสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การสร้างความเติบโตในทุกมิติ