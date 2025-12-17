บิทคอยน์วิกฤต วาฬเทขาย 348 ล้านดอลลาร์ ส่อร่วงหนักหลังจ่อหลุดแนวรับชี้ชะตา

ตลาดคริปโตฯ เข้าขั้นวิกฤต! สัญญาณเตือนภัยดังระงมหลังพบความเคลื่อนไหวผิดปกติจากวาฬยักษ์ระดับสถาบัน ‘Matrixport’ ที่ขนบิทคอยน์ล็อตมหึมามูลค่ากว่า 348 ล้านดอลลาร์ โอนเข้ากระดานเทรด Binance ส่อเค้าทิ้งของหนีตาย ท่ามกลางกราฟเทคนิคที่กำลังยืนปากเหวที่แนวรับสำคัญ 81,500 ดอลลาร์ หากรับไม่อยู่ นักวิเคราะห์ฟันธง เตรียมตัวดำดิ่งสู่นรกขุมลึกซ้ำรอยหายนะปี 2565
ตลาด Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญกับ “ช่วงเวลาชี้ชะตา” (Crucial Moment) ที่น่าหวาดหวั่นที่สุดในรอบปี เมื่อแรงกดดันมหาศาลจากวาฬรายใหญ่ไหลทะลักเข้ามาผสมโรงกับปัจจัยทางเทคนิคที่เปราะบาง จนราคาจ่อหลุดแนวรับสุดท้ายที่จะเป็นตัวตัดสินว่าตลาดจะไปต่อหรือพอแค่นี้
Matrixport เทกระจาดสัญญาณ Capitulation?
ชนวนเหตุความตื่นตระหนกล่าสุด เกิดจากการตรวจพบธุรกรรมขนาดใหญ่โดย Lookonchain ที่รายงานว่า กระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีความเชื่อมโยงกับ Matrixport ยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงิน ได้ทำการโอนบิทคอยน์จำนวน 4,000 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 347.6 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.2 หมื่นล้านบาท) เข้าสู่กระดานเทรด Binance
การเคลื่อนไหวลักษณะนี้ในภาษาการลงทุนคือสัญญาณของการ “เตรียมขาย” (Intention to sell) หรือการระบายของเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ 0xNobler ระบุว่า Matrixport ได้เทขายพอร์ตคริปโตฯ ของตนไปแล้วถึง 80% ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา เป็นการขายแบบ “Non-stop” ที่สะท้อนอาการถอดใจ (Capitulation) อย่างชัดเจน
เส้นตาย 81,500 ดอลลาร์ หลุดคือจบ!
ในมุมมองทางเทคนิค (On-chain Analysis) สถานการณ์ยิ่งดูเลวร้าย เมื่อราคา Bitcoin ร่วงลงมาจ่อที่ระดับ 81,500 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับค่า True Market Mean (TMM) หรือต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนที่ยังมีความเคลื่อนไหว (Active-Investor Price)
MorenoDV_ นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ชี้ว่า ระดับราคานี้คือ “เส้นตายทางจิตวิทยา” (Line in the sand)
- ถ้ายืนอยู่ : นักลงทุนยังพอใจถือต่อ
- ถ้าหลุด : แนวรับจะพลิกกลับเป็น “แนวต้าน” ทันที เพราะคนที่ต้นทุนอยู่แถวนี้จะอาศัยจังหวะราคาดีดตัวเพื่อขายหนีตาย (Exit on rallies)
บทเรียนสยองปี 2565 ประวัติศาสตร์จะกลับมาซ้ำรอย?
สิ่งที่ทำให้นักลงทุนขนลุกคือ “ภาพจำในอดีต” กราฟราคาเคยหลุดระดับ TMM นี้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผลลัพธ์หลังจากนั้นคือราคาบิทคอยน์ร่วงระเนระนาดต่ออีก 61% จนไปทำจุดต่ำสุดที่ 15,500 ดอลลาร์ ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
นอกจากนี้ ดัชนี AVIV Ratio ยังชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วง “เปลี่ยนผ่านกลางวัฏจักร” (Mid-cycle transition) ซึ่งเป็นจุดวัดใจว่าจะสร้างฐานเพื่อไปต่อ หรือจะยืนยันขาลงเต็มตัว (Bear Market)
ขณะที่ Daan Crypto Trades นักเทรดชื่อดังมองว่า ตลาดจะยังคงผันผวนหนัก (Choppy) ในกรอบนี้ จนกว่าจะเลือกทางว่าจะหลุดแนวรับ 84,000-85,000 ดอลลาร์ หรือจะทะลุแนวต้าน 94,000 ดอลลาร์ไปได้ แต่ด้วยแรงขายจาก “วาฬรุ่นเก๋า” (OG Whales) ที่เทของต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ความเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐานรุนแรงลงไปต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์ จึงเป็นฉากทัศน์ที่ไม่ควรมองข้าม