ไมเคิล เซย์เลอร์ ส่งสัญญาณช้อนบิทคอยน์เพิ่ม สวนทางตลาดร่วงหนัก

เจ้าพ่อ MicroStrategy ‘ไมเคิล เซย์เลอร์’ ไม่สนโลก! ส่งสัญญาณเตรียมเก็บ Bitcoin เพิ่มอีกระลอก หลังราคาร่วงหนักแตะจุดต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 87,600 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงเทขายหนักจากความวิตกกังวลว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในวันศุกร์นี้ ซึ่งอาจเป็นชนวนเหตุให้เกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกซ้ำรอยอดีต
ในขณะที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีกำลังเผชิญแรงกดดันจากการเทขายอย่างหนักในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จนฉุดให้ราคา Bitcoin (BTC) ร่วงหลุดระดับ 88,000 ดอลลาร์ ลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 87,600 ดอลลาร์ บนกระดาน Coinbase ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม แต่ดูเหมือนว่า ไมเคิล เซย์เลอร์ (Michael Saylor) ประธานกรรมการบริหารของ MicroStrategy จะมองเห็นโอกาสในวิกฤตนี้
‘จุดกลับตัวสีส้ม’ สัญญาณเก็บของรอบใหม่
เซย์เลอร์ ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่ทรงพลังบนแพลตฟอร์ม X ว่า “Back to More Orange Dots” (กลับไปหาจุดสีส้มกันเถอะ) พร้อมแนบภาพกราฟพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งในวงการรู้กันดีว่า “จุดสีส้ม” คือสัญลักษณ์แทนจุดที่บริษัทเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม
ปัจจุบัน MicroStrategy ถือครอง Bitcoin มหาศาลถึง 660,624 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 5.85 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 74,696 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งการขยับตัวครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ “ศรัทธามั่น” แม้ตลาดจะผันผวนเพียงใดก็ตาม
ผวา ‘ญี่ปุ่น’ ทุบตลาด ฝันร้าย Yen Carry Trade หลอกหลอน
สาเหตุหลักที่ทำให้นักลงทุนเทขายหนีตายในรอบนี้ มาจากความกลัวต่อการประชุมนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ โดยแพลตฟอร์มทำนายผล Polymarket ให้โอกาสสูงถึง 98% ที่ BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25%
นักวิเคราะห์นามแฝง “NoLimit” เตือนว่า “ผู้คนกำลังประเมินผลกระทบจากญี่ปุ่นต่ำเกินไป” โดยชี้ว่าญี่ปุ่นคือผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รายใหญ่ที่สุด และสถิติในอดีตฟ้องชัดเจนว่า การขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ มักตามมาด้วยการร่วงลงของ Bitcoin อย่างรุนแรง เนื่องจากการ Unwind Yen Carry Trade หรือการที่นักลงทุนต้องเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อนำเงินไปใช้หนี้เงินกู้สกุลเยนที่ต้นทุนสูงขึ้น
นักวิเคราะห์เสียงแตก ‘ความพ่ายแพ้’ หรือ ‘โอกาสการลงทุน’?
จัสติน ดาเนธาน (Justin d’Anethan) หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Arctic Digital ให้ความเห็นกับ Cointelegraph ว่า การที่ราคาหลุดลงมาที่ 88,000 ดอลลาร์ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็น “ความพ่ายแพ้” (Defeat) เล็กๆ แม้ราคาจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายนมาแล้วก็ตาม
“ความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยในญี่ปุ่นกำลังปลูกฝังความกลัว ซึ่งกดดันให้กองทุน Macro และนักเก็งกำไรรายวันต้องดึงเงินออกจากโต๊ะ (Take profit) เพื่อลดความเสี่ยง” เขากล่าว พร้อมคาดการณ์ว่าราคาจะยังคงแกว่งตัวในกรอบ 80,000 - 100,000 ดอลลาร์ ต่อไป เพื่อรอปัจจัยบวกใหม่ที่ยังมาไม่ถึง
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนอย่าง “Sykodelic” มองต่างว่า ตลาดได้รับรู้ข่าวนี้ไปหมดแล้ว (Priced in) และเตือนว่าตลาดมักจะเคลื่อนไหวล่วงหน้าเหตุการณ์จริงเสมอ การตื่นตระหนกตอนนี้อาจเป็นการเดินตามเกมที่ช้าเกินไป