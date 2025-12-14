BOJ ขึ้นดอกเบี้ยสะเทือนบิทคอยน์ นักวิเคราะห์เตือนเสี่ยงร่วงหลุด 70,000 ดอลลาร์

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีส่อระส่ำ! นักวิเคราะห์ดาหน้าเตือนภัย “Bitcoin” เสี่ยงดิ่งนรกหลุดโซน 70,000 ดอลลาร์ หากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม 19 ธ.ค. นี้ เปิดสถิติย้อนหลังสุดสยอง พบทุกครั้งที่แดนซามูไรขยับดอกเบี้ย ตลาดคริปโตฯ จะเลือดนอง 20-30% ชี้พิษสง ‘Yen Carry Trade’ กำลังกลับมาหลอกหลอนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
มรสุมลูกใหม่กำลังก่อตัวขึ้นในโลกการเงิน เมื่อบรรดานักวิเคราะห์สายมหภาคต่างออกมาส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงว่า Bitcoin (BTC) อาจเผชิญแรงเทขายระลอกใหญ่ จนราคาอาจรูดลงไปแตะระดับ 70,000 ดอลลาร์ หากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม ที่จะถึงนี้
AndrewBTC นักวิเคราะห์คริปโตฯ ชื่อดัง ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ โดยเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นคือผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รายใหญ่ที่สุดในโลก การขยับตัวของดอกเบี้ยญี่ปุ่นจึงไม่ได้สั่นสะเทือนแค่ค่าเงินเยน แต่ส่งผลกระทบชิ่งรุนแรงต่อทิศทางราคาบิทคอยน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เปิดสถิติอาถรรพ์ BOJ ขยับเท่ากับกดบิทคอยน์ร่วง
จากกราฟย้อนหลังเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินของญี่ปุ่นกับราคาบิทคอยน์พบแพทเทิร์นที่น่าตกใจว่า “ทุกครั้ง” ที่ BOJ ปรับขึ้นดอกเบี้ย ราคาบิทคอยน์จะร่วงลงหนักกว่า 20% เสมอ
- มีนาคม 2567 หลังขึ้นดอกเบี้ยบิทคอยน์ร่วง 23%
- กรกฎาคม 2567 หลังขึ้นดอกเบี้ยบิทคอยน์ร่วง 26%
- มกราคม 2568 (ล่าสุด) หลังปรับนโยบายบิทคอยน์ทิ้งดิ่งถึง 31%
ด้วยสถิติที่แม่นยำราวจับวางนี้ ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการประกาศผลการประชุมในวันศุกร์หน้า อาจเป็นชนวนเหตุให้เกิดความผันผวนรุนแรง และกดดันให้ราคาบิทคอยน์ไหลรูดลงสู่แนวรับจิตวิทยาสำคัญที่ 70,000 ดอลลาร์
‘Yen Carry Trade’ ระเบิดเวลาของสินทรัพย์เสี่ยง
กลไกเบื้องหลังความสัมพันธ์อันน่ากลัวนี้คือสิ่งที่เรียกว่า “Yen Carry Trade” หรือการกู้เงินเยน (ที่ดอกเบี้ยต่ำ) ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
อิกนาซิโอ อากีร์เร (Ignacio Aguirre) ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (CMO) ของ Bitget อธิบายกับ Cryptonews ว่า “เมื่อ BOJ ขึ้นดอกเบี้ย จะส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นทันที ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น นักลงทุนสถาบันที่ทำ Carry Trade ไว้จึงถูกบีบให้ต้อง ‘Unwind’ หรือเทขายสินทรัพย์เสี่ยง (รวมถึงคริปโตฯ) เพื่อนำเงินกลับไปใช้หนี้ ซึ่งกระบวนการนี้จะดูดสภาพคล่องออกจากตลาดโลกอย่างรวดเร็ว”
กราฟรายสัปดาห์ส่งสัญญาณกดดัน โครงสร้างขาขึ้นพังทลาย?
ในมุมมองทางเทคนิค (Technical Analysis) สถานการณ์ของบิทคอยน์มีความเสี่ยงไม่แพ้กัน กราฟรายสัปดาห์ (Weekly Chart) บ่งชี้ชัดเจนว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้ “เสื่อมมนต์ขลัง” ลงแล้ว หลังจากที่พยายามฝ่าด่านจิตวิทยา 100,000 ดอลลาร์ แต่ล้มเหลวซ้ำซาก จนระดับดังกล่าวกลายสภาพเป็นกำแพงแนวต้านที่แข็งแกร่ง
1.โครงสร้างราคา ราคากำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower Peaks) และหลุดจากโซนสะสมเดิม ไหลลงสู่โซน 80,000 ดอลลาร์ตอนปลาย
2.สัญญาณ RSI ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ส่งสัญญาณ Bearish ชัดเจน โดยร่วงลงมาอยู่ในโซนต่ำกว่า 40 และยังไม่มีสัญญาณการกลับตัว (Bullish Divergence) ให้เห็น
อย่างไรก็ตาม หากแรงเทขายยังดำเนินต่อไป แนวรับสำคัญทางเทคนิคด่านถัดไปจะอยู่ที่ 70,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นฐานราคาเดิม แต่หากแนวรับนี้รับไม่อยู่ นักวิเคราะห์เตือนว่าเราอาจได้เห็นการปรับฐานรุนแรงระดับ “Cycle Bottom” ที่ลงลึกไปถึงโซน 53,000 ดอลลาร์ ก็เป็นได้