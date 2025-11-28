SCB EIC ขยับ GDP ไทยปี 68 ขึ้นเป็น 2.1% รับแรงหนุนส่งออก-มาตรการรัฐ แต่ปี 69 โตต่ำ 1.5% ยังเปราะบาง

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น การส่งออกขยายตัวสูงและมาตรการกระตุ้นภาครัฐช่วยหนุน SCB EIC จึงปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2568 เป็น 2.1% (เดิม 1.8%) จากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงกว่าคาดมาก โดยมีแรงหนุนส่งออกทองคำ วัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลก และเศรษฐกิจโลกที่รับมือภาษีสหรัฐฯ ได้ดี สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/68 ที่ออกมาขยายตัวสูงกว่าคาดที่ 1.2%YOY โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชน
ทั้งนี้ มองไปในไตรมาส 4 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นใกล้ 1%YOY ปรับดีขึ้นจากมุมมองเดิม จากมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 ทั้งนี้เริ่มเห็นอัตราเบิกจ่ายเดือน ต.ค. สูงกว่าปกติมาก โดยเฉพาะงบลงทุน ด้านการบริโภคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่งพลัส วงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท
อย่างไรก็ดี SCB EIC มองเศรษฐกิจไทยปี 2569 ขยายตัวต่ำลง โดยยังคงประมาณการเดิมไว้ที่ 1.5% เครื่องยนต์เศรษฐกิจจะแผ่วลงเกือบหมด โดยเฉพาะการส่งออกมีแนวโน้มหดตัวจากหลายปัจจัย ได้แก่ (1) ผลของ Front-loading ที่ทยอยหมดไปหลังสหรัฐฯ เริ่มเก็บภาษีนำเข้าสูง (2) สหรัฐฯ อาจตั้งกำแพงภาษีเพิ่มเติม โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าสวมสิทธิ (3) เศรษฐกิจโลกชะลอลงจากความไม่แน่นอนการค้าโลกและภาษีทรัมป์ส่งผลกระทบชัดขึ้น และ (4) สินค้าจีนแข่งขันตลาดสหรัฐฯ ดีขึ้นหลังสหรัฐฯและจีนบรรลุข้อตกลงลดอัตราภาษีสูงนาน 1 ปี
การลงทุนภาคเอกชนจะยังขยายตัวได้จากการนำเข้าเครื่องจักรและสินค้าทุน แต่อาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไม่มาก เนื่องจาก Import content ของไทยสูงขึ้นมากจากอดีต สะท้อนจากการนำเข้าของไทยที่สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะจากจีน จึงอาจไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อภาคการผลิตไทย และเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อประเด็น Transshipment tariff กับสหรัฐฯ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยทยอยฟื้นตัว แต่ภาคท่องเที่ยวยังต้องเผชิญความท้าทายจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนที่ค่อนข้างช้า
สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบนานต่อเนื่อง 7 เดือนและคาดว่าจะติดลบจนถึงไตรมาส 2/69 ส่วนหนึ่งจากราคาอาหารสดและพลังงานมีแนวโน้มลดลง สินค้ากลุ่มนี้มีสัดส่วนเกินครึ่งในตะกร้าเงินเฟ้อไทย ซึ่งค่อนข้างสูงเทียบต่างประเทศ มองดอกเบี้ยนโยบายจะทยอยลดได้อีกไปที่ 1% ภายในครึ่งแรกของปีหน้า SCB EIC ประเมินอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับลดลงสู่ 1% ภายในครึ่งแรกของปีหน้า และทรงตัวระดับต่ำจนสิ้นปี โดยยังมีโอกาสเห็น กนง.ลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือน ธ.ค. เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตต่ำมากต่อเนื่องจนถึงครึ่งแรกของปี 2569 และต้องเผชิญความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งใหม่
ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเคลื่อนไหวใกล้ 0% ตลอดปีหน้า นอกจากปัจจัยอุปทานกดดัน ยังสะท้อนภาพอุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงเงินฝืดได้ นอกจากนี้ ภาวะการเงินไทยยังตึงตัวสูง โดยเฉพาะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs สะท้อนจากสินเชื่อที่ยังหดตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลงจะมีส่วนช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ ลดภาระชำระหนี้ และจะเพิ่มประสิทธิผลมาตรการแก้หนี้ของภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติมได้
เศรษฐกิจโลกปีนี้โตดีกว่าคาด แต่จะชะลอลงปีหน้า ผลกระทบกำแพงภาษีสหรัฐฯ จะชัดเจนขึ้น เศรษฐกิจโลกปี 68 ขยายตัวดีกว่าคาด จากการค้าที่เร่งตัวก่อนสหรัฐฯ บังคับใช้กำแพงภาษี และเทรนด์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดย SCB EIC มองว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ 2.7%YOY (เดิม 2.5%YOY) เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะได้รับผลดีจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI สำหรับเศรษฐกิจเอเชียจะได้รับผลดีจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการ Front-load ส่งออกไปสหรัฐฯ
ขณะที่เศรษฐกิจโลกปี 69 จะชะลอลงตามการค้าโลกที่จะได้รับผลกระทบจากกำแพงภาษีสหรัฐฯ ชัดเจนขึ้น โดยจะขยายตัวชะลอลงมาที่ 2.5%YOY
โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียที่พึ่งพาการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ สูง อย่างไรก็ดี การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI แรงหนุนจากนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า สหรัฐฯ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้าชั่วคราว แต่นโยบายภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ยังไม่แน่นอนสูง สหรัฐฯ-จีนเจรจาการค้าในช่วงปลายเดือน ต.ค.ตกลงลดกำแพงภาษีอัตราสูงระหว่างกันชั่วคราว และจีนจะกลับมาส่งออก Rare earth ให้ผู้ผลิตสหรัฐฯ โดยข้อตกลงนี้มีอายุ 1 ปี จึงยังต้องติดตามพัฒนาการสงครามการค้าระหว่างสองมหาอำนาจต่อไป
นอกจากนี้ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ มีโอกาสตัดสินให้การบังคับใช้กำแพงภาษีนำเข้าบางส่วนของรัฐบาลทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะทำให้รัฐบาลทรัมป์ต้องใช้ข้อกฎหมายอื่น ๆ ในการคงกำแพงภาษีไว้ เป็นปัจจัยเพิ่มความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยต่อเนื่องอีก 25 bps ในเดือนธันวาคม และมีแนวโน้มทยอยลดดอกเบี้ยอีก 50 bps ในปี 69 จากทิศทางตลาดแรงงานที่ชะลอลง โดยยังต้องติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อเร่งตัวจากกำแพงภาษี
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ทยอยขึ้นดอกเบี้ยสู่ 1% ในปีหน้า โดยมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้ แต่จะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยรวม 50 bps สู่ 1% ในปีหน้า หลังข้อมูลการปรับเพิ่มค่าจ้างชัดเจนขึ้นช่วงต้นปีหน้า ธนาคารกลางหลักอื่น ๆ รักษานโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายรับมือความเสี่ยงในปีหน้า ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยอีก 10 bps ในปีนี้ และรวมอีก 20 bps ในปี 2569 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจจีน ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยที่ 2%