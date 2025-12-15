คันทรี่ กรุ๊ป และ บล.พาย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH นำโดยนายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ บล.พาย นำโดยนางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมกันสนับสนุนการบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยได้ส่งมอบถุงยังชีพมูลค่ากว่า 200,000 บาท ไปยังพื้นที่ตำบลคลองอู่ตะเภาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลหลักของพื้นที่ที่รองรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการฟื้นฟูและจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
CGH และ บล.พาย ขอแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด