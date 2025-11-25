“JAS” มอบเงิน 5 ล้านบาท สนับสนุน “มูลนิธิเพจอีจัน” เพื่อสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000,000 บาท ให้กับ “มูลนิธิเพจอีจัน” เพื่อนำไปสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี คุณสมปรารถนา นาวงษ์ ประธานมูลนิธิเพจอีจัน และเจ้าของเพจอีจัน พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารกลุ่มบริษัทโมโน นำโดย คุณเนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29, คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย สำหรับการร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ของ JAS ถือเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆได้มีโรงเรียนที่เป็นสถานที่เฉพาะและเหมาะสมกับเด็กพิเศษในสภาพแวดล้อมที่พร้อมเพิ่มศักยภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต ณ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เมื่อวันก่อน