ไออาร์พีซีร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น มอบงบสนับสนุนแข่งเรือพายตำบลเชิงเนิน ปี 2568

ระยอง - ไออาร์พีซีร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันเรือพายประจำปีตำบลเชิงเนิน จ.ระยอง ส่งเสริมวัฒนธรรม–ความสามัคคีของชุมชน โดยมีประชาชนจาก 7 หมู่บ้านร่วมส่งทีมแข่งขันรวม 20 ทีม
เมื่อเร็วนี้ น.ส.ตรีนุช บุญคุณ เจ้าหน้าที่บริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการแข่งขันเรือพายประจำปีตำบลเชิงเนิน โดยมีนายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน เป็นผู้รับมอบและเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศาลาสุชินธรรมเจริญ หมู่ 5 ตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง
ในการจัดงานมีการแข่งขันเรือพายประเภท 7 ฝีพาย และการแข่งขันพายเรือประเภทหัวใบ้ท้ายบอด จัดขึ้นบริเวณแม่น้ำระยอง ระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2568 โดยประชาชนในตำบลเชิงเนินทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันรวม 20 ทีม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับชุมชน
โครงการแข่งขันเรือพายประจำปีตำบลเชิงเนิน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน อีกทั้งยังเป็นเวทีให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไออาร์พีซียืนยันเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน