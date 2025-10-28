ชื่นชม! ผู้บริหาร “อมต อินโนเวชั่น” มอบเงินพิเศษแก่พนักงาน เพื่อแต่งกายไว้ทุกข์ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร

โซเชียลฯ แห่ชื่นชมผู้บริหาร “อมต อินโนเวชั่น” ออกนโยบายแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมมอบเงินสนับสนุนพนักงานคนละ 2,500 บาทเพื่อแต่งกายไว้ทุกข์ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความเคารพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในบริษัท
วันนี้ (28 ต.ค.) บริษัท อมตะ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ออกประกาศภายในถึงพนักงานทุกคน เชิญชวนร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยขอความร่วมมือให้พนักงานแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทน “ขาว-ดำ” หรือแต่งกายสีเรียบสุภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมแสดงความอาลัย เป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569
นอกจากการขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายแล้ว บริษัทฯ ยังได้แสดงน้ำใจและความห่วงใยต่อพนักงาน ด้วยการจัดสรรเงินสนับสนุนพิเศษให้แก่พนักงานทุกคน คนละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการรำลึกครั้งนี้
ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมจากพนักงานและสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยต่างยกย่องว่าผู้บริหารของอมตอินโนเวชั่น มีความเข้าใจ ใส่ใจความรู้สึกของพนักงาน และยึดถือคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง