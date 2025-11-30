ทบ.ส่งชุดแพทย์–เฮลิคอปเตอร์ ลุยช่วยชาวหาดใหญ่ น้ำท่วมวิกฤต–ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชม.

“ทบ.” ส่งชุดแพทย์เผชิญเหตุฯ ลุยหาดใหญ่ ช่วยปชช. จากภัยน้ำท่วม พร้อม ระดมเฮลิคอปเตอร์ส่งเสบียง-ปฏิบัติการจิตวิทยา-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 29 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ขยายวงกว้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก ได้จัดชุดแพทย์เผชิญเหตุ (MMERT) จากโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมชุดกู้ภัยทางน้ำ จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน
โดยในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2568) ชุดแพทย์เผชิญเหตุและชุดกู้ภัยทางน้ำ ลงพื้นที่ทางเรือเพื่อให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น พร้อมแจกจ่ายยาที่จำเป็น และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนในการดูแลตนเองและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ หลังน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนริมคลองอู่ตะเภา วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
ทั้งนี้ กองทัพบก มุ่งมั่นที่จะเคียงข้าง เพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ
นอกจากนึ้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 ได้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างต่อเนื่อง โดย ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ รุ่น ฮ.ท.212 ในภารกิจส่งเสบียง และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมใช้ เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนปฏิบัติการจิตวิทยาด้วยเครื่องขยายเสียงทางยุทธวิธี รวมถึงส่งเสบียง 300 ชิ้นไปยังค่ายอิงคยุทธ
ขณะที่ กองพันบินเฉพาะกิจ ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.145 สนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพภาคที่4 ในการ ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ จำนวน 2 ราย ไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที การปฏิบัติภารกิจทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอากาศยานทุกชุดยังคงพร้อมรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง