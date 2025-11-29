กรมป่าไม้ ส่งสิ่งของที่รับบริจาคถึง อ. หาดใหญ่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่แจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2868 อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และได้สั่งการให้ กรมป่าไม้จึงเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือและยานพาหนะที่จำเป็นเร่งลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการอพยพประชาชน การสนับสนุนด้านเสบียง และกำลังช่วยอย่างเต็มที่
โดยในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2568 ) อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่าตนได้สั่งการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของอุปโภค–บริโภคภายในกรมป่าไม้ เพื่อรวบรวมและจัดส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัย พร้อมกันนี้ได้จัดส่งรถประกอบเลี้ยงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อไปประกอบอาหารปรุงสุกบริการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากสถานการณ์ในหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง แม้ในบางพื้นที่น้ำจะลดระดับลงแล้ว แต่พี่น้องประชาชนยังคงต้องการความช่วยเหลือในด้านการฟื้นฟูสภาพอาคาร บ้านเรือน และสภาพจิตใจของคนในพื้นที่ สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนำถุงยังชีพ ข้าวสาร นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อนำไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสิ่งของบริจาคได้เดินทางถึงอำเภอหาดใหญ่เรียบร้อย โดยได้มอบหมายศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้สงขลา นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนพร้อมอาหารปรุงสุก ในวันนี้จะลงพื้นที่ นำแจกจ่าย 4 จุด ดังนี้
1.ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด
2.ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน จำนวน 500 ชุด
3.ชุมชนท่าเคียน จำนวน 500 ชุด
4.ชุมชนคูเต่า จำนวน 500 ชุด
รวมอาหารนำแจกจ่ายจำนวน 2,000 ชุด
ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ยังได้สั่งการให้ ศสฟ.สงขลา ได้เตรียมความพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชม. จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ