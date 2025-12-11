หุ้นปิดเช้าร่วง 14.54 จุดรับแรงขาย DELTA-AOT จาก Sentiment ลบ ชายแดนยังเดือด

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,255.33 จุด ลดลง 14.54 จุด (-1.14%) มูลค่าซื้อขายราว 15,411 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้ลงแรงตามหุ้น DELTA และ AOT อาจเป็น Ssentiment ลบจาก Nasdaq ฟิวเจอร์สติดลบไป 1.1% แม้เฟดหั่นดอกเบี้ยตามคาดแต่ส่งสัญญาณปีหน้าลดแค่ 1 ครั้ง ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาปะทะเดือดมีผลต่อ Senitment แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งในแดนลบต่อ ให้แนวรับ 1,250 จุด แนวต้าน 1,270 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,255.33 จุด ลดลง 14.54 จุด (-1.14%) มูลค่าซื้อขายราว 15,411 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลดลงแรง โดยทำต่ำสุด 1,252.27 จุด และจุดสูงสุด 1,274.50 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นภาคเช้าลงไปแรงจากแรงขายหุ้น DELTA กดดันราว 10 จุด และ AOT อีก 2 จุด โดย AOT น่าจะเป็นการขายทำกำไรหลังราคาขึ้นมามาก ส่วน DELTA อาจรับ sentiment ลบจาก Nasdaq ฟิวเจอร์สลบไป 1.1% กดดัน นอกจากนี้ ราคาหุ้นแพงแล้วที่มี P/E ถึง 124 เท่า (เช้านี้)
แม้ว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดดอกเบี้ยตามคาดในเดือนนี้ แต่อาจจะผิดหวังที่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยปีหน้าเพียงแค่ 1 ครั้ง อย่างไรก็ดี เฟดมีมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นและปรับคาดการณ์ GDP ปี 69 เป็นเติบโต 2.2% จาก 1.7%
ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาปะทะเดือดมีผลต่อ Senitment เชิงลบ แต่ไม่กระทบในเชิงปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทย มากนัก เพราะไทยส่งออกไปกัมพูชาไม่มาก ขณะที่ นักลงทุนคาดหวังโครงการ TISA น่าจะช่วยพยุงตลาดหุ้น แต่อาจไม่ช่วยวอลุ่มเทรดได้มากนัก เพราะเปิดทางให้ลงทุน DR หุ้นนอกได้นอกเหนือจากหุ้นไทย
แนวโน้มตลาดหุ้นช่วงบ่ายคาดว่าจะแกว่งในแดนลบต่อเนื่อง เพราะไร้ปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน โดยให้แนวรับที่ 1,250 จุด แนวต้านที่ 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,927.69 ล้านบาท ปิดที่ 187.50 บาท ลดลง 10.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,007.01 ล้านบาท ปิดที่ 52.75 บาท ลดลง 1.25 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 818.64 ล้านบาท ปิดที่ 163.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 784.30 ล้านบาท ปิดที่ 132.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 733.01 ล้านบาท ปิดที่ 310.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง