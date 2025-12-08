SCAP เผยเกณฑ์การประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ยันไม่กระทบการดำเนินงาน

ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 เผยเกณฑ์การประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ของ ธปท. ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แจง SCAP อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาโดยตลอด
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย มั่นใจหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจาก SCAP อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาโดยตลอด
บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงถือเป็นทิศทางเดียวกับแนวทางที่ SCAP ดำเนินธุรกิจอยู่
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มองว่าเกณฑ์ใหม่นี้เป็นพัฒนาการสำคัญของอุตสาหกรรมเช่าซื้อที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน
ซึ่ง SCAP ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกำกับดูแลและมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาโดยตลอด และมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ”
SCAP ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง Responsible Lending ที่ให้ความสำคัญกับการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ลูกค้า และสังคมระยะยาว