CAAT อนุญาตให้บินโดรนพื้นที่อุทกภัยภาคใต้หลังเวลา 6 โมงเย็นได้ หากใช้เพื่อบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศ “อนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก เพื่อการดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ พ.ศ. 2568” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือประชาชนในภาวะน้ำท่วมภาคใต้ที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน โดยประกาศฉบับนี้ จะอนุญาตให้ปฏิบัติการบินหลังเวลา 18.00 น. ได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
- อากาศยานไร้นักบิน ต้องติดตั้งไฟระบุตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่อย่างชัดเจน
- ผู้บังคับหรือผู้ปล่อยโดรน ต้องประสานกับหน่วยปฏิบัติการภาคพื้น หน่วยกู้ภัย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนภารกิจช่วยเหลือประชาชน และต้องไม่กีดขวางเส้นทางบินของอากาศยานของรัฐหรืออากาศยานที่ปฏิบัติการฉุกเฉินอื่น ๆ
- สำหรับการทำการบินในพื้นที่สนามบินอนุญาต หรือพื้นที่ภายในระยะ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากสนามบินอนุญาต ที่อยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัย ก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้ง ต้องแจ้งขออนุญาตจากสนามบิน และจะปฏิบัติการบินได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสนามบินแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ต้องแจ้งข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการบิน และวัน เวลา ในการปฏิบัติการบิน ต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: uas_ur@caat.or.th ภายใน 30 วัน ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของประเทศต่อไป