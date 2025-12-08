STARM โชว์สัญญาณดี Q4 ปีนี้โตต่อเนื่อง

สตาร์ มันนี่ ส่งซิกแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/68 โตต่อเนื่อง! เดินเกมรุกปลายปี ดันยอดขายหน้าร้าน–ออนไลน์โตควบคู่ เตรียมเปิด E-commerce เดือนธันวาคมนี้ พร้อมยกระดับเทคโนโลยีรองรับแผนปี 69 ตั้งเป้ารายได้เติบโตแบบ Double Digit
นายชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) (STARM) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2568 มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากการปรับกลยุทธ์ด้านการขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการหน้าร้าน สร้าง E-Catalog ให้สาขาย่อย และขยายช่องทางขายผ่านออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเร่งวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับประเภทสินค้าให้หลากหลายขึ้น ตอบโจทย์ดีมานด์ในยุคดิจิทัล รวมถึงเตรียมรุกตลาดมือถือ เปิดให้บริการงานเซอร์วิส ทั้งงานซ่อมและรับเทรดเครื่องตามสาขาต่างๆ
ในส่วนของเทคโนโลยี บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบให้รองรับการเติบโตในปี 2569 ครอบคลุมการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้บริการลูกค้าทั้งสาขาและพันธมิตร โดยในเดือนธันวาคมนี้ บริษัทฯ เตรียมเปิดให้บริการ E-commerce ของ STARM อย่างเป็นทางการ พร้อมเพิ่มเครื่องมือเชื่อมต่อกับลูกค้า เช่น Line OA เพื่อเสริมประสบการณ์การซื้อสินค้าและการบริการแบบครบวงจร ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
สำหรับภาพรวมปี 2568 คาดว่าผลการดำเนินงานยังเติบโตแข็งแกร่งตามแผน แม้รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อจะลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยกู้ แต่ยอดขายสินค้าเติบโตโดดเด่นช่วยหนุนภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ
ขณะเดียวกันในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% (Double Digit) จากการขยายช่องทางขายใหม่ การใช้เทคโนโลยีหนุนประสิทธิภาพ และการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
อนึ่ง ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้รวม 1,155.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 73.15 ล้านบาท สูงกว่าทั้งปีของปี 2566 และ 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 61.75 ล้านบาท และ 50.58 ล้านบาท ตามลำดับ