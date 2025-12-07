กรุงเทพฯ คว้าแชมป์ “เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก ปี 2025”

กรุงเทพฯ คว้าแชมป์สองปีซ้อน “เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก” จากข้อมูลของบริษัทวิจัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร ซึ่งในปี 2025 เมืองหลวงของไทยยังครองใจเป็นเบอร์หนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
Euromonitor International บริษัทวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกระดับโลกของประเทศอังกฤษ เผยข้อมูล “เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก ประจำปี 2025” แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วอย่าง “กรุงเทพมหานคร” ยังคงครองอันดับหนึ่ง
ทั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กรุงเทพฯ ยังคงรักษาตำแหน่งเมืองแนวหน้าของโลกในความน่าดึงดูดทางการท่องเที่ยว และเป็น เมืองอันดับ 1 ของโลก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าในปี 2025 ตัวเลขประมาณ 30.3 ล้านคน ตามข้อมูลของ Euromonitor ซึ่งแม้ว่านักท่องเที่ยวลดลงกว่าปี 2024 ประมาณ 2 ล้านคน แต่ก็ยังรักษาแชมป์ไว้ได้ และเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง “ฮ่องกง” (23.2 ล้านคน) พอสมควร
Euromonitor ชี้ว่า หลายเมืองทั่วโลกกำลังปรับกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง ด้วยแนวคิดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยู่ได้นานกว่า ใช้จ่ายมากกว่า และมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมมากขึ้น
ทั้งนี้ เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก ปี 2025 โดยข้อมูลจาก Euromonitor International ได้แก่
1.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30.3 ล้านคน
2.ฮ่องกง 23.2 ล้านคน
3.ลอนดอน สหราชอาณาจักร 22.7 ล้านคน
4.มาเก๊า 20.4 ล้านคน
5.อิสตันบูล ตุรกี 19.7 ล้านคน
6.ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 19.5 ล้านคน
7.เมกกะ ซาอุดิอาระเบีย 18.7 ล้านคน
8.อันตัลยา ตุรกี 18.6 ล้านคน
9.ปารีส 18.3 ล้านคน
10.กัวลาลัมเปอร์ 17.3 ล้านคน
