ไทยพร้อมเจ้าภาพประชุม IMF-World Bank 2026 ใช้งบ 2,800 ล้านบาท

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า การประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และกลุ่มธนาคารโลก (IMF-WBG Annual Meetings) จะจัดขึ้นทุกปีในเดือนตุลาคม โดยจะหมุนเวียนสถานที่จัดงานระหว่างสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา จัดต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี และหมุนเวียนไปยังประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพทุก 3 ปี เพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายในแต่ละภูมิภาคและความร่วมมือระดับสากล
สำหรับปี 2569 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF-WBG Annual Meetings 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญถึง 2 ครั้ง หลังจากเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี 2534
ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF-WBG Annual Meetings 2026 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งบทบาททางด้านเศรษฐกิจและการเงินของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลก การแสดงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวก และสถานที่จัดงาน โดยจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัด IMF-WBG Annual Meetings ครั้งแรกในปี 2534 และงานประชุมระดับนานาชาติอย่าง APEC2022 มาแล้ว
นอกจากนี้ การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยจะได้นำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งศิลปวัฒนธรรมอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทำให้งานประชุมนี้จะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุนในหลากหลายภาคส่วน เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 15,000 คน จาก 191 ประเทศทั่วโลก ที่เดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวการประชุม IMF–WBG Annual Meetings 2026 เป็นเวทีหารือระดับนานาชาติที่สำคัญ โดย IMF–WBG จะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการอภิปรายประเด็นเศรษฐกิจ การเงิน และความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมกันรับมือ
“ไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศ นอกจากญี่ปุ่นและตุรกีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF-WBG Annual Meetings เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นการจัดอีกครั้งในรอบ 35 ปี หลังจากเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี 2534 ซึ่งการประชุมนี้เปรียบเสมือนงาน Olympics ของภาคการเงิน ที่มีผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่า 400 ท่าน และทีมอีกรวมกว่า 15,000 คนเดินทางมาร่วมประชุม ”
สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานครั้งนี้อยู่ที่ 2,800 ล้านบาท โดยเป็นการทยอยของบประมาณเรื่อยๆ สำหรับการจัดงานในทุกมิติไม่ใช่เฉพาะช่วงจัดการประชุมเท่านั้น โดยไทยจะได้ประโยชน์จากการจัดงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ทำให้เกิดรายได้จากโรงแรม ร้านอาหาร และการเดินทางของผู้ร่วมประชุมกว่า 15,000 คน ระยะกลาง เป็นการแสดงให้ผู้กำหนดนโยบายของประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้เห็นศักยภาพของประเทศ มาตรฐานของเมืองหลวงระดับ Global City ส่งผลต่อการรับรู้และการลงทุนระยะยาว เป็นการยกระดับประเทศในหลายมิติ พัฒนามาตรฐานการบริการ แสดงตำแหน่งของไทยในฐานะ mice city และ สร้าง มรดกทางสถาบันและระบบให้ประเทศ แม้การประชุมจะจบลงไปแล้ว
น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สำหรับปี 2026 ไทยในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดธีมหลักของประเทศภายใต้ชื่อ “Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience” สะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคต
โดยธีมดังกล่าวมุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และศักยภาพของแรงงานไทย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะ ความรู้ และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนเพื่อให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการเงิน แม้ช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินดิจิทัล
การกำหนดธีมเจ้าภาพครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะสื่อสารวิสัยทัศน์การพัฒนาในอนาคตต่อเวทีโลก และใช้การประชุม AM2026 เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสริมสร้างความร่วมมือ และผลักดันประเด็นด้านการเสริมศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพื่อก้าวไปสู่ “New Horizons” อนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุมสำหรับทุกคน
สำหรับงบประมาณในการจัดงานมาจากทั้งส่วนของ IMF – World Bank และ ของไทย โดยงบประมาณที่ไทยต้องรับผิดชอบอยูุ่ในส่วนของการเตรียมสถานที่และการดูแลต้อนรับผู้ร่วมประชุม
“ผลที่ได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมวัดเป็นเม็ดเงินได้ยาก เนื่องจากผลที่ได้มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือจากค่าโรงแรม ค่าสถานที่ แต่ยังมีผลทางอ้อมคือการที่ผู้ร่วมงานจะกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้ง รวมถึงการแสดงศักยภาพของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ รวมถึง Credit Rating Agency ที่ได้เข้ามาเห็นศักยภาพของประเทศไทย“
การประชุม IMF-WBG Annual Meetings 2026
การประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund – IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group – WBG) เป็นเวทีสำคัญที่จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง ตลอดจนผู้บริหารของสถาบันการเงินระดับโลก ผู้นำทางความคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาจากทั่วโลกมารวมตัวกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในระบบเศรษฐกิจโลก เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเงิน การลดความยากจน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประชุมนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางและนโยบายระดับโลก โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายในยุคปัจจุบัน
• International Monetary Fund (IMF)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก่อตั้งขึ้นในปี 1944ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 191 ประเทศ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินระดับโลก สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจผ่านการให้คำปรึกษา การสนับสนุนทางการเงิน และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยปัจจุบันมีคุณ Kristalina Georgieva เป็นกรรมการจัดการ (Managing Director)
• World Bank Group (WBG)
กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group – WBG) ก่อตั้งขึ้นในปี 1944 ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 189 ประเทศ มีพันธกิจหลักในการลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้เงินกู้ โครงการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน เช่น การศึกษา สุขภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีคุณ Ajay Banga เป็นประธาน (President)