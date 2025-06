AESTELLAR ร่วมกับ Cynosure Lutronic จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความงาม

โดยภายในงานทาง Cynosure Lutronic ได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เตรียมเข้าสู่ตลาดไทย ได้แก่ DermaV™ เทคโนโลยีเลเซอร์ 2 ความยาวคลื่น 532 nm และ 1064 nm สำหรับรักษารอยโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดและเม็ดสี และ Xerf™ เทคโนโลยี Monopolar RF ที่สามารถปรับความลึกและพลังงานได้อย่างแม่นยำ สำหรับการยกกระชับและฟื้นฟูผิวแบบ Personalization ซึ่งทั้ง 2 เทคโนโลยีนี้จะถูกจัดจำหน่ายภายใต้บริษัท AESTELLAR

ร่วมกับบริษัทนำเสนอนวัตกรรม DermaV™ และ Xerf™ ในการประชุมเชิงวิชาการ Cynosure Lutronic Dinner Symposium 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Rosewood Bangkok ภายในงานได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางเวชศาสตร์ความงาม พร้อมอัพเดตนวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม A new frontier of cutting-edge technology - expanding the legacy of Aesla into new horizons with AESTELLARAESTELLAR ด้วยแนวคิดที่ต้องการขับเคลื่อนวงการ Aesthetics เข้าสู่ขอบเขตใหม่ของนวัตกรรมทันสมัย ที่ได้รับมาตรฐานจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างไม่จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการสร้างสรรค์ความงามทาง Aesthetics ในประเทศไทยให้ทันสมัย ครอบคลุม และสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพAESTELLAR ยังคงให้ความสำคัญกับรากฐานและประสบการณ์ที่สั่งสมมาจาก AESLA ที่เป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมความงามทางการแพทย์ในประเทศไทยมามากกว่า 10 ปี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจของ AESLA ที่มุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านความงามที่เข้าถึงได้ ด้วยนวัตกรรมอันก้าวล้ำที่ช่วยผลักดันด้านความงามเฉพาะบุคคล พร้อมนำมาตรฐานใหม่มาสู่วงการเวชศาสตร์ความงามได้อย่างแท้จริงภายในงาน คณะผู้บริหารจาก AESTELLAR นำโดย คุณวรุตม์ สุทธินันท์, คุณปกรณ์ เมธาธราธิป และคุณจุรีพร แสนเมือง ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้ให้ตัวแทนจาก Cynosure Lutronic ได้แก่ คุณ Danielle Raballo (Commercial Director APAC Distributor Markets) และคุณเสาวนีย์ พันธ์ขจรเวช (Commercial Lead, Indochina, and Strategic Partnership Lead, Southeast Asia) เพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมืออันแข็งแกร่งและการสนับสนุนที่มีต่อการเติบโตของตลาดความงามในประเทศไทยพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัติ พลนิกรอาจารย์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนังและความงามระดับแนวหน้าของเอเชีย มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้เชิงวิชาการของเทคโนโลยีดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ Dr. J. Mauricio Ceron. B บรรยายเกี่ยวกับ LaseMD Ultra™, Dr. Davin Lim บรรยายเกี่ยวกับ PicoSure Pro, Dr. Simon Lin บรรยายเกี่ยวกับ DermaV™, Dr. Kentaro Oku บรรยายเกี่ยวกับ Xerf™ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ วรพงษ์ มนัสเกียรติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับหน้าที่เป็น Moderator ในครั้งนี้“AESTELLAR คือการต่อยอดจากประสบการณ์ของ AESLA ที่ต้องการบุกเบิกนวัตกรรมความงามที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และทรงพลัง โดยยังคงยึดมั่นในมาตรฐานทางการแพทย์” – ผู้บริหารกล่าวและในเร็ว ๆ นี้ AESTELLAR เตรียมเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก Cynosure Lutronic อย่าง Xerf™, DermaV™, LaseMD Ultra™, Hollywood Spectra™, และ Healite II™ อย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในวงการ Aesthetic Medical Technology ของไทย ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์แพทย์ยุคใหม่เพื่อมอบผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจให้กับคนไข้สามารถติดต่อ บริษัท เอสเทลล่าร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่Aestellar Corporation Co., Ltd, www.aestellar.com, Mobile: +6663-669-9699, LINE: Aestellar, Instagram: Aestellar.aesthetics, Facebook: Aestellar, YouTube: Aestellar