"อนุทิน" ขอบคุณWorld Bank หนุนไทยเป็นเจ้าภาพ 2026 World Bank–IMF Annual Meetings

นายกฯ ขอบคุณรองประธาน World Bank พร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพ 2026 World Bank–IMF Annual Meetings พร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568) เวลา 15.15 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ณ ห้อง 406 ชั้น 4 ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พบหารือกับนายคาร์ลอส เฟลิเป้ ฮารามิโย (Mr. Carlos Felipe Jaramillo) รองประธานธนาคารโลก (World Bank) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับรองประธานธนาคารโลกฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พร้อมขอบคุณธนาคารโลกที่ให้การสนับสนุนไทยเป็นอย่างดี ไทยยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (World Bank–IMF Annual Meetings) ประจำปี 2569 เชื่อมั่นว่าจะเป็นเวทีส่งเสริมบทบาทและศักยภาพเศรษฐกิจไทย
รองประธานธนาคารโลกฯ แสดงความพร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (World Bank–IMF Annual Meetings) ประจำปี 2569 ที่กรุงเทพฯ โดยคณะทำงานของธนาคารโลกพร้อมทำงานร่วมกับคณะทำงานฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การประชุมประสบความสำเร็จ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก การลดภาระหนี้ครัวเรือน การเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนการส่งเสริมการออม พร้อมกันนี้ ไทยต้องการเพิ่มพูนความร่วมมือกับธนาคารโลกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสาขาการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างงานและโอกาสทางอาชีพ และการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่อาเซียนให้ความสำคัญ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่อนาคต ซึ่งทางรองประธานธนาคารโลกฯ พร้อมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีกับไทย ในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้รองประธานธนาคารโลกฯ เร่งรัดการพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ช่วยดึงดูดการท่องเที่ยว ลดระยะทางและต้นทุนในการเดินทาง เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ ส่งเสริมความเชื่อมโยง และการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องร่วมกันผลักดันโครงการ Low Carbon City พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีความยั่งยืนด้วย