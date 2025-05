BEM NEW HORIZONS กับบทเรียนที่ตำราไม่ได้สอน

โครงการ BEM NEW HORIZONS กำลังก้าวสู่ รุ่นที่ 2 ด้วยความมั่นคงและหัวใจที่ขยายใหญ่ขึ้น โดยจะขยายโอกาสไปยังโรงเรียนรอบแนวเส้นทางรถไฟฟ้า และปีนี้นอกจากพี่ๆ เจ้าหน้าที่สถานี MRT ที่รับบทพี่เลี้ยงแล้ว ยังมีตัวแทนนักเรียนรุ่นแรกที่เคยผ่านประสบการณ์จิตอาสาทั้ง 5 คน กลับมาช่วยซัพพอร์ต เพื่อส่งต่อทักษะชีวิตและโมเมนต์ดีๆ จากใจ ที่น่าจดจำให้กับรุ่นน้องนอกจากการให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางในแต่ละวันให้อยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว การสวมหมวก “พี่เลี้ยง” ยังเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พี่ๆ ตัวแทนเจ้าหน้าที่สถานี เข้ามาช่วยสนับสนุนการเป็นจิตอาสาของน้องๆ โครงการ BEM NEW HORIZONS ที่ไม่เพียงสอนงาน แต่ยังดูแลให้คำแนะนำ และส่งต่อแรงบันดาลใจอย่างใกล้ชิดนางสาวมนต์มนัส บุญปราบ เจ้าหน้าที่ประจำสถานี MRT สามย่าน หนึ่งในทีมที่ได้รับหน้าที่นี้ เปิดเผยด้วยแววตาเปล่งประกายว่า “ดีใจและภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเติบโต ในฐานะพี่เลี้ยงได้สอนให้น้องเข้าใจบทบาทและงานบริการผู้โดยสารเบื้องต้น แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการปลูกฝังวินัย ความรับผิดชอบ และการสื่อสารกับผู้คน ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการได้เจอทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ น้องบางคนมีทักษะเรื่องการสื่อสารตั้งแต่วันแรก บางคนอาจจะยังเขินอาย แต่พอผ่านไปสักระยะจึงเห็นว่ามีพัฒนาการของความกล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น ที่ผ่านมาเคยเทรนแค่พนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานกับ BEM ไม่เคยมีนักเรียนมาฝึกงานที่สถานีมาก่อน ทั้งสงสัยและเป็นห่วงว่าน้องๆ จะปรับตัวได้ไหม แต่เมื่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ ดูแลผู้โดยสารด้วยความเคารพและเท่าเทียม ทำให้พี่เลี้ยงอย่างเราปลื้มใจมาก”ในช่วงเวลาสั้นๆ ของการฝึกงาน นอกจากการถ่ายทอดวิชาชีวิตให้แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางคือความผูกพัน ความไว้ใจ และแรงบันดาลใจที่ส่งต่อถึงกันนายวีรพงศ์ สีดาวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจำสถานี MRT สนามไชย เล่าว่า “ครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ผู้โดยสารไม่สามารถออกจากสถานีได้ ทำให้ได้เห็นพัฒนาการของน้องคนหนึ่งที่ปกติไม่กล้าสื่อสาร กลายเป็นคนที่สามารถรับมือกับสถานการณ์จริงได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าไปให้ความช่วยเหลือทันที มันคือความภาคภูมิใจของเรา การได้ทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นเพียงการให้ความรู้ แต่มันคือการได้ทบทวนและกลับไปมองอดีตของตัวเอง ว่าเคยผ่านช่วงวัยนั้นมาอย่างไร เคยมีความฝัน ความไม่มั่นใจแบบที่น้องๆ เป็นไหม และวันนี้เขาได้กลายมาเป็นผู้ส่งต่อแรงบันดาลใจ เป็นคนที่เปิดประตูให้กับรุ่นต่อไปได้มีพื้นที่ในการเติบโต แต่สิ่งสำคัญที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนจากทุกคนคือ “ความตั้งใจ” ไม่ว่าบทบาทจะเล็กหรือใหญ่ พร้อมเรียนรู้ ตั้งใจฟัง และพยายามพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทักษะเรียนรู้กันได้ แต่ความตั้งใจต้องมาจากภายใน และทุกคนมีสิ่งนี้อยู่เต็มเปี่ยม”ตลอดช่วงเวลาการฝึกงาน เด็กๆ ได้เรียนรู้ทั้งการทำงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การจัดการอารมณ์ ไปจนถึงการสื่อสาร และรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งหมดนี้คือบทเรียนชีวิตที่ไม่มีอยู่ในหนังสือเล่มใด สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการเข้าใจงานบริการหรือระบบรถไฟฟ้า MRT แต่เป็นการเข้าใจ “คุณค่าและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง” และ “คุณค่าของเงิน” ผ่านการสัมผัสกับความเหน็ดเหนื่อยของการทำงานจริง และเกิดความความภูมิใจเมื่อได้รับผลตอบแทนจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ต่อเนื่องไปถึงการทำให้เยาวชนเข้าใจผู้ปกครองมากยิ่งขึ้นสำหรับเยาวชนหลายคน โครงการ BEM NEW HORIZONS คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ขณะเดียวกัน “การเปิดพื้นที่เล็กๆ ให้ใครสักคนได้ลอง” อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล ขณะเดียวกันก็เติมเต็มหัวใจของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ที่ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตให้ได้เติบโตต่อไปอย่างงดงาม