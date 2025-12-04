STI กางแผนปี 69 ตั้งเป้าโต 5-10% อวดBacklogกว่า 3,480 ล.

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ แสดงศักยภาพความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่สะท้อนถึงรากฐานอันมั่นคง โดยมีรายได้จากการให้บริการรวม 1,357.4 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 40.4 ล้านบาท อีกทั้งยังมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่รอรับรู้รายได้สูงถึง 3,480.7 ล้านบาท ครอบคลุมโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศ สะท้อนความเชื่อมั่นที่ได้รับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
นายไพรัช เล้าประเสริฐ รองประธานกรรมการบริหาร เผยถึงทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2569 ว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานงานบริการให้ทัดเทียมระดับสากล โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล พร้อมเร่งส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในงานระบบประกอบอาคารและระบบความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐานความยั่งยืน ที่ใส่ใจในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด
ในด้านโครงสร้างการบริหารงาน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างสมดุลของพอร์ตโฟลิโอ ด้วยสัดส่วนงานภาครัฐร้อยละ 57 และภาคเอกชนร้อยละ 43 ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการให้บริการทั้งสิ้น 157 โครงการ โดยจุดเด่นสำคัญคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในกลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่มีมากกว่า 10 โครงการ ซึ่งถือเป็นงานที่ต้องใช้มาตรฐานวิศวกรรมขั้นสูงและมีความละเอียดอ่อน
ทั้งนี้ นายไพรัช ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่นต่อทิศทางของบริษัทฯ ว่า “เรามีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรักษาฐานลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงอย่างโรงพยาบาลและโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจระดับประเทศเสมอมา สำหรับในปี 2569 นี้ เราพร้อมเดินหน้าผลักดันความคืบหน้าในหลายโครงการสำคัญ และรุกประมูลงานใหม่อย่างเต็มกำลัง เพื่อขยายฐานรายได้ให้มั่นคงในระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้อย่างชัดเจนที่ 5-10%”