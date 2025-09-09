ASIMAR ครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง Backlog แน่นกว่า 400 ลบ.

“เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์” เผยแนวโน้มครึ่งปีหลังคาดว่ามีการเติบโตที่ดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่ผ่านมา โดยงานซ่อมเรือเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตุน Backlog งานโครงการต่อเรือแข็งแกร่งในมือราว 400 ล้านบาท หนุนแผนในปี 2568 รายได้เติบโต 10% แถมลุ้นคว้างานประมูลโครงการในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ พร้อมมีโอกาสได้งานต่อเรือฟริเกต ของกองทัพเรือ
นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยมีงานซ่อมเรือทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาโครงการเรือลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 แรงม้า กับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 มูลค่า 299.90 ล้านบาท (รวม Vat) ระยะเวลาโครงการ 540 วัน และขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว สำหรับโครงการต่อเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ มูลค่า 885.00 ล้านบาท ของกองทัพเรือ ณ ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วถึง 82.2% และคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ตามแผนภายในเดือนตุลาคม 2568
ASIMAR ยังมีแผนเข้าร่วมประมูลงานเรือต่อใหม่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปีนี้ที่ 10% โดยปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) จากโครงการต่อเรืออยู่ราว 400 ล้านบาท
ด้านความคืบหน้าโครงการต่อเรือฟริเกต (Frigate) ของกองทัพเรือ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแล้ว สำหรับการต่อเรือจำนวน 2 ลำ โดยปัจจุบันอนุมัติงบประมาณ 17,500 ล้านบาท สำหรับเรือ 1 ลำก่อน และมีนโยบาย Offset ที่ให้อู่ต่อเรือในประเทศร่วมดำเนินการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างการจ้างงานภายในประเทศ ทั้งนี้ ASIMAR คาดว่าจะเป็นอู่ต่อเรือหลักที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ซึ่งจะมาหนุนการเติบโตของรายได้และกำไรในปี 2569-2570