D ตั้งเป้ารายได้ทั้งปีโตแตะพันล้านบาท ตุนแบ็กล็อกงานเทรดดิ้ง – เพิ่มสาขาคลินิกทันตกรรม

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง 2568 ใน Opp Day ตั้งเป้าหมายรายได้ทั้งปีโตแตะพันล้านบาท ขณะที่งานเทรดดิ้งลุยประมูลต่อเนื่อง ตุนแบ็กล็อกแล้วกว่า 20 ล้านบาท ด้านงานทันตกรรมเตรียมเปิดคลินิกเพิ่มสาขาใหม่ หวังรองรับmedical tourism กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแบรนด์ Elite smile กลยุทธ์ทางการตลาดช่วยดันยอดขายพุ่ง
นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ผู้ให้บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจร ได้นำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ถึงแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี 2568 คาดว่ากลุ่มบริษัท จะมีรายได้ทั้งปี ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปีนี้ รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมาย
โดยในส่วนงานเทรดดิ้ง ด้านการประมูล การขายวัสดุ และอุปกรณ์ทางทันตกรรม ของบริษัท เดนทัล วิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) มีรายได้เติบโตโดดเด่นตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปีนี้ และในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ยังมีการประมูลงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) จากงานเทรดดิ้งกว่า 20 ล้านบาท
ส่วนงานบริการทันตกรรม ในไตรมาสแรกปีนี้บริษัทฯได้เปิด คลินิกทันตกรรม สไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาสุขุมวิท ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิท ในทำเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งที่พักของชาวต่างชาติ เป็นสาขาที่เปิดเพื่อรองรับ medical tourism สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ จะมีการเปิดคลินิกเพิ่มในสาขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป้าหมายกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลัก
“ปีนี้กลุ่ม D ได้ตั้งเป้ารายได้น่าจะแตะพันล้านบาท งานเทรดดิ้งของบริษัท เดนทัล วิชั่น โตอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เรามี Backlog งานเทรดดิ้งในมือไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท งานบริการทันตกรรมปลายปีนี้จะเปิดสาขาเพิ่มในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว อาจจะเป็นพัทยา หรือ ภูเก็ต ตอนนี้อยู่ในระหว่างดูสถานที่ทำเลที่ตั้ง เพื่อเป้าหมายให้บริการกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนของผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน แบรนด์ Elite smile ตอนนี้ได้รับการตอบรับที่ดี จากที่ทำการตลาดมาตลอด ตอนนี้มียอดขายดีมาก มีการทยอยรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” นายณัฐสิทธิ์ กล่าว